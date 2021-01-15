Хабаровчанам расскажут, как прорубали «окно в Азию»

В Хабаровском краевом музее имени Н.И. Гродекова идёт подготовка к новой выставке «Владивостокская крепость. Групповой портрет». Её организуют Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева совместно с Государственным музеем-заповедником «Владивостокская крепость». Открытие экспозиции состоится 19 января.

Передвижная выставка познакомит жителей и гостей Хабаровска с историей создания Владивостокской крепости и расскажет о её роли в освоении и укреплении территории Дальнего Востока. Зрители увидят копии фотографий, чертежей, документов, рисунков, карт и плакатов, которые дадут представление о масштабах и назначении уникального фортификационного комплекса.

Однако в первую очередь речь пойдёт о людях, которые строили эти объекты, продумывали план обороны, разрабатывали и воплощали в жизнь проекты крепостных сооружений. Экспозиция «Владивостокская крепость. Групповой портрет» будет работать в Хабаровском краевом музее с 19 января по 28 февраля 2021 года.