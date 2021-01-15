Опрос: как хабаровчане отреагировали на запрет крещенских купаний

Считается, что купание в проруби на Крещение укрепляет телесные и духовные силы верующих. Однако пандемия внесла свои коррективы в проведение церковного праздника в 2021 году, на этот раз традиционные ныряния запрещены оперативным штабом по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Специалисты посчитали, что будет сложно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в палатках: дистанция, масочный режим практически невозможны при проведении такого мероприятия. Мы спросили у наших читателей, как они относятся к запрету на крещенские купания.

Олеся, 38 лет: Очень расстроена запретом на купание! Каждый год на свежем воздухе, в проточной воде купаемся, и ничего, никогда не болели! В этом году даже купальник новый для священнодействия купила, а тут такое!

Виталий, 33 года: Ну, запретили и запретили, не покупаешься в этом году. Видимо, связано с коронавирусом. Что ж, перетерплю.

Вероника, 27 лет: Я очень расстроилась, так как каждый год хожу, окунаюсь в прорубь. И мне этого будет немножко не хватать 19 января.

Екатерина, 29 лет: И правильно, что не разрешили, зачем это все? Грехи свои ты в воде не смоешь, только инфаркт и переохлаждение заработаешь. И в палатках нет никаких условий (даже без пандемии) переодеться и согреться.

Мария, 24 года: Считаю, что так безопаснее. Правильное решение. Больницы переполнены, заболевшим обратиться некуда уже, не надо усугублять ситуацию.

Максим, 27 лет: Несколько лет готовился окунуться в прорубь, созрел, а тут - на! Расстроен. Сомневаюсь, что скопление людей на открытом воздухе для проведения крестьянской традиции как-то повлияет на эпидемиологическую обстановку в городе. На крайний случай можно было проводить термометрию, как сейчас делают во многих заведениях.

Александра, 36 лет: Нормально отношусь - в качестве вынужденной меры. Кому нужно, тот искупается.

Виктор, 57 лет: Я абсолютно нейтрален по отношению к этой показухе...

Глеб, 32 года: Я об этом не знаю. Почему запретили? Да мне все равно.

Игорь, 56 лет: Очень плохо. Это ведь здоровье.

Андрей, 54 года: Как активный атеист предпочитаю омывать свои члены и выступающие подробности в тёплой воде жарким летним днём. Голой попой в холодную воду?! Увольте!

Сергей, 50 лет: Я нехристь и не люблю холодовое плавание. Мне пофиг.

Елена, 53 года: Конечно, мы с детьми немного расстроились таким новостям, ведь каждый год с ними ходим на омовение. Но я в этом году так тяжело переболела коронавирусом, что понимаю причину запрета. Не стоит рисковать здоровьем людей.

Виктория, 29 лет: Если запрещены скопления людей в целом, то запрещать купания логично. Но! Думаю, найдутся желающие все же искупаться в самодельных небезопасных прорубях, так что лучше, чтобы это действо было под контролем.

Людмила, 48 лет: Ну как так! Что за Крещение без купания в проруби?! В любом случае пойду на праздничную службу в Спасо-Преображенский кафедральный собор, освящу воду.

Подготовила Юлия Учуваткина