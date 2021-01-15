Перед плановой госпитализацией тест на ковид не нужен

Вступили в силу изменения в базовый приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации, согласно которым при плановой госпитализации заблаговременная сдача ПЦР — теста на COVID – 19 на амбулаторном этапе отменена.

«Новые требования действуют для любой плановой госпитализации, кроме рожениц, направляемых в родильные дома. Ранее пациенты должны были пройти ПЦР – тест за 7 дней до плановой госпитализации. Безопасность нахождения в стационаре по-прежнему соблюдается. Поступающим пациентам измеряют температуру, а анализ на COVID-19 выполняют в стационарных условиях », — отмечает главный врач «Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями » краевого минздрава Анна Кузнецова.

Во всех государственных учреждениях министерства здравоохранения ПЦР-тестирование осуществляется бесплатно.

Также изменены требования по выписке амбулаторных и стационарных пациентов, которые перенесли COVID – 19. В этом случае температура тела должна быть 37,2 и ниже, насыщение крови кислородом — 96 % и выше. Для выписки также потребуется однократный отрицательный результат теста на COVID-19. Если у контактных пациентов нет клинических проявлений в течение инкубационного периода, который составляет 14 дней, пациент выписывается без ПЦР-анализа.

Напомним, что ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае постепенно стабилизируется. Некоторые учреждения, перепрофилированные под ковидные госпитали, возвращают к профильной деятельности. Так, «Родильный дом №2» на текущий момент закрыт на дезинфекцию, после которой учреждение возобновит прием рожениц.

Напомним, в Хабаровском крае на следующей неделе начнется массовая вакцинация от коронавируса.