В Хабаровске «Ростелеком» заставляет клиентов платить чужие долги?

Хабаровчанка Елена К. много лет жила в доме №63 по улице Ким Ю Чена. По соседству с ней проживала Светлана П. Женщины хорошо общались друг с другом. Затем Елена переехала в другой район города. В августе 2020 года она узнала, что Светлана находится в больнице с пневмонией. Елена и знакомый Светланы навещали женщину, передавали белье и продукты. В начале ноября Светлана умерла в больнице.

У нее не осталось близких родственников. Елена, еще одна соседка по дому и бывшая коллега Светланы организовали похороны, причем за свой счет. Через некоторое время на умершую стали приходить счета на оплату услуг за телефонную связь. Елена решила уладить дела умершей и расторгнуть договор с ПАО «Ростелеком».

«Я позвонила в эту компанию, - рассказывает Елена К. – Мне ответили, что нужно продиктовать номер записи акта в свидетельстве о смерти. У меня этого документа тогда не было. Получив его копию, я позвонила в «Ростелеком» еще раз. Мне сказали, что по телефону они не могут принять данные, поэтому для расторжения договора следует прийти к ним в офис или заполнить специальную форму на сайте компании. Я заполнила эту форму: указала имя и фамилию умершей, ее личный счет и адрес. Так как у Светланы не было электронной почты (а имэйл нужно было обязательно указать), я ввела свою. В теле письма описала ситуацию: что я посторонний человек, что указываю свою «электронку», имя, фамилию и номер сотового телефона для связи. И прошу решить вопрос о расторжении договора и улаживании с долгом».

Елена отправила заявку 19 ноября. Никакого ответа не последовало. Через две недели хабаровчанка снова позвонила в «Ростелеком». По словам женщины, на другом конце провода сотрудники компании несколько раз «переключали» ее друг на друга, и каждому приходилось заново рассказывать историю. Спустя 40 минут диалогов Елене просто посоветовали прийти в офис.

Взяв документы, женщина отправилась туда. И выяснилось: договор Светланы с «Ростелекомом» уже расторгнут, что делать с долгом (4184,41 рубля), пока неясно, но компания к Елене не имеет никаких претензий. Со спокойной душой женщина отправилась домой. А в начале декабря Елене пришло электронное письмо следующего содержания.

«Уважаемый клиент! Срочно оплатите счет на сумму 4184,41 руб., включая сумму просроченной задолженности и пени, до 10.12.2020 за услуги связи. Обращаем Ваше внимание, что при неоплате задолженности в указанный срок ПАО «Ростелеком» вправе обратиться в судебные органы. В этом случае последствиями неоплаты могут стать: возмещение судебных расходов, ограничение в правах по пользованию и распоряжению принадлежащим Вам имуществом, обращение взыскания на движимое и недвижимое имущество».

Женщина страшно удивилась. По ее словам, у нее нет никаких долгов перед «Ростелекомом». А сумма задолженности вплоть до копейки совпадает с суммой, которую телекоммуникационной компании должна умершая Светлана П…

Потом Елене на домашний телефон последовал звонок-автосообщение от «Ростелекома». Робот напомнил о задолженности и сообщил, что компания намерена подать в суд.

«Причем вообще здесь я? У меня другая фамилия, адрес, лицевой счет, номер телефона, – возмущена Елена. - Взялась помочь людям, а на меня в итоге пытаются повесить чужой долг. Права, получается, пословица: «не делай добра, не будет худа?».

«Ростелеком» действительно подал в суд, о чем и было отправлено уведомление на адрес Светланы. От себя хочу добавить – скорее всего, имела место обычная техническая ошибка. Так как Елена в своем письме указала свои данные, то ей теперь и приходят на телефон и «электронку» сообщения о взыскании долгов.

Однако это не отменяет факта весьма странной обратной связи ПАО «Ростелеком» со своими клиентами. Получается, никто особо не читает обращения на сайте, сотрудники горячей линии не знают, кто и за что отвечает в фирме. А заверения менеджеров компании об отсутствии претензий не гарантируют отсутствие этих самых претензий.

Андрей Канев