В Комсомольске подорожали морковь, картофель и капуста

По данным паблика Komsagram морковь подорожала сразу на 30 руб. за килограмм.

Администрация Комсмомльска-на-Амуре каждый месяц публикует средние цены на продукты. По сравнению с прошлым годом в рост пошли картофель, морковь и капуста.

Вот данные 2020 года:

Картофель, кг 36,62 р.

Капуста белокочанная свежая, кг 33,55 р.

Морковь, кг 74,48 р.

А вот цены этого года:

Картофель, кг 40,73

Капуста белокочанная свежая, кг 42,25

Морковь, кг 105,38

Морковь подорожала больше других овощей, сразу на 30 руб. за килограмм.

Росстат России уже подсчитал насколько выросли цены в среднем по стране.

Продовольственные товары

За период с 1 по 11 января 2021 г. выросли цены на:

мясо кур – на 0,7%,

консервы мясные для детского питания, водку – на 0,6%,

молоко стерилизованное – на 0,5%,

рыбу мороженую, печенье – на 0,4%,

муку пшеничную, чай черный – на 0,3%,

баранину, свинину, маргарин, творог жирный, консервы овощные для детского питания, хлеб ржаной, крупу гречневую, макаронные изделия, конфеты шоколадные и карамель – на 0,2%,

масло сливочное, сметану, сыры сычужные, молоко пастеризованное, рис, соль поваренную, обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) – на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 2,4%, в том числе на помидоры – на 7,7%, морковь – на 3,4%, картофель – на 2,7%, лук репчатый – на 2,6%, огурцы – на 2,5%.

Цены на яйца куриные в среднем по стране выросли на 0,3%, в том числе в 35 субъектах Российской Федерации – на 0,1-2,4%, в 10 субъектах – на 2,5-7,6%. В 4 субъектах цены не изменились. В 21 субъекте цены снизились на 0,1-1,0%, в 15 субъектах – на 1,1-4,1%.

Масло подсолнечное в среднем по Российской Федерации подорожало на 0,1%, в том числе в 24 субъектах – на 0,1-1,0%, в 14 субъектах – на 1,1-5,3%. В 9 субъектах цены не изменились. Одновременно в 29 субъектах цены на масло подсолнечное снизились на 0,1-1,5%, в 9 субъектах – на 1,6-3,1%.

Цены на сахар-песок снизились в среднем по России на 0,7%, в 56 субъектах Российской Федерации – на 0,1-1,5%, в 12 субъектах – на 1,6-3,8%. В 9 субъектах цены выросли на 0,1-6,7%. В 8 субъектах цены не изменились.

Снизились цены на пшено – на 0,4%, колбасы – на 0,1%. Цены на говядину, сосиски, сардельки, консервы мясные, смеси сухие молочные и консервы фруктово-ягодные для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, вермишель не изменились.

Медикаменты

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: бромгексин – на 1,8%, офтан катахром – на 0,7%, флуоцинолона ацетонид, алмагель – на 0,5%, ренни, линекс – на 0,4%, троксерутин – на 0,3%, метамизол натрия (анальгин отечественный) – на 0,2%. Цены на валокордин снизились на 0,3%. Цены на поливитамины с макро- и микроэлементами не изменились.

Предметы гигиены и товары первой необходимости

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: спички – на 0,6%, щетки зубные – на 0,4%, подгузники детские, пеленки для новорожденных – на 0,2%, мыло хозяйственное и туалетное, порошок стиральный, бумага туалетная, сухие корма для животных – на 0,1%. Цены на пасту зубную не изменились.

Потребительские товары

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на легковые автомобили иностранных марок, электропылесосы напольные – на 0,4%, сигареты с фильтром отечественные – на 0,3%. Цены на телевизоры снизились на 0,6%, шампуни – на 0,2%.

Не изменились цены на брюки для детей школьного возраста, носки, гольфы детские, кроссовые туфли для взрослых, смартфоны.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,4%, дизельное топливо – на 0,1%.