Хабаровские патриоты нарядили елку гильзами и бинтами

Новый год – любимый и долгожданный праздник, особенно для ребят. В далеком военном 1943-м взрослые нашли в себе силы позаботиться о детях и провести для них новогоднее мероприятие

Реконструкцию празднования Нового года в Доме пионеров и школьников в 1943 году и воссоздали учащиеся детского военного исторического клуба «Старый солдат» вместе с педагогом МАУ ДО ДДТ «Маленький принц» Павлом Валерьевичем Белых. Мероприятие прошло с определенными ограничениями из-за пандемии в Хабаровском центре патриотического воспитания.

В зале было несколько площадок. В зоне кинопередвижки ребята смотрели советские мультфильмы 1939 года. В спортивной зоне состоялся сеанс одновременной игры в шахматы между детьми и кандидатом в мастера спорта. (В то время это было популярное состязание.) В ретрофотомастерской любой желающий мог сфотографироваться на черно-белую пленку.

На самом мероприятии учителя Дома пионеров и школьников рассказали ребятам, как встречали Новый год в тылу, на фронте. Нарядная елка на фронте оставалась главным символом Нового года. Ее украшали с помощью бинтов, ваты и гильз.

На исторической реконструкции девятиклассница школы №24 Анна Григорьева выступила в роли санитарки-снегурочки. Она рассказала ребятам, как отмечали этот праздник в блокадном Ленинграде. Невероятно: враг еще держал Ленинград в плотном страшном кольце, а в городе для маленьких жителей проводили новогодние утренники. Наряжали елку, накрывали стол, на котором стояли тарелки с супом и ломтиками хлеба.

Звучали песни под гармошку, водились детские хороводы вокруг елки. Детям дарили конфеты из льняного жмыха или мандарины. В своих дневниках они писали, что их взгляды были устремлены только к столу. Часто эти праздники помогали выжить.

В годы войны красноармейцы в минуты отдыха слушали патефон. Этот музыкальный аппарат и был продемонстрирован на встрече. Ребята не только услышали рассказ об этом механическом устройстве для проигрывания граммофонных пластинок, но увидели, как он работает. Музыкальные номера - военные частушки, песню «28 панфиловцев» - исполнили балалаечники из «Старого солдата». А еще участники «елки 1943 года» читали стихи о войне.

На празднике Дед Мороз вручил детям новогодние подарки, а потом все пили чай, компот из советской посуды. Мероприятие получилось насыщенным и познавательным. Благодаря реконструкции ребята своими глазами увидели ожившие эпизоды нашей истории. Такие события надолго останутся в их памяти.

Светлана Шкроб

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