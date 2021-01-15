Купели почти разрешили в Хабаровском крае

Краевая власть пошла на компромисс — разрешение на массовые крещенские купания отдано на откуп главам городов и поселений. Эта информация прозвучала на заседании антиковидного штаба, где Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий уверял светские власти — «кажется, мы сможем провести всё организованно».

Сегодня в правительстве края состоялось внеочередное заседание оперативного штаба по коронавирусу. На нём выступил Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Он отметил, что все службы в храмах проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Что касается предстоящего праздника, то раздача Святой воды верующим будет организована с 19 по 27 января. Священнослужители обращаются регулярно к прихожанам о соблюдении социальной дистанции и масочного режима.

«Мы люди законопослушные и примем любое решение штаба, относительно организации крещенских купелей. В любом случае, нужно помнить, что главное таинство происходит в церкви. Но, если будет дано разрешение на открытие купелей с соблюдением всех санитарных требований, мне кажется, мы сможем провести всё организованно», — сказал Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.

Члены штаба посчитали возможным делегировать главам городов и районов края право принять решение об открытии на своих территориях крещенские купелей с учётом эпидемиологической ситуации. При этом организаторам необходимо особое внимание уделить соблюдению санитарно-эпидемиологических мер, особенно в палатках, где верующие готовятся к омовению.

По мнению зампреда краевого правительства по социальным вопросам Евгения Никонова, полный запрет на организацию крещенских купелей может привести к негативным последствиям. Люди бесконтрольно могут начать вырубать проруби в водоёмах, что вызывает риск возникновения трагических событий.

«Я сейчас, как врач, хочу сказать, что купание в холодной воде является стрессом для организма и учитывая эпидобстановку, мы не рекомендуем неподготовленным жителям края окунаться в прорубь. Переохлаждение является фактором риска для получения простудного, острого респираторного заболевания или коронавируса. Особенно прошу граждан из групп риска: старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, беременных, перенесших Covid-19, воздержаться в этом году от омовения в холодной воде», — сказал Евгений Никонов.

По информации синоптиков, 19 января температура воздуха в Хабаровске днём будет около -18…-20 градусов. В прошлом году на территории края было организовано 39 купелей. В купаниях приняли участите около 17 тысяч человек.

В этом году, по информации главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, в крещенских купаниях готовы принять участие около 4 тысяч человек. Окончательное решение по организации купелей принимают главы городов и районов.

Напомним, ранее в Хабаровском крае речь шла о полной отмене крещенских купаний в нынешнем году, как это сделали в ряде субъектов России.