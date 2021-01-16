Как в Хабаровском крае оспорить кадастровую стоимость недвижимости?

Чтобы не переплачивать по счетам, надо знать законодательство и свои права

В «Молодом дальневосточнике XXI век» (см. №51, 16–23 декабря 2020 г., «На графских развалинах») мы рассказали о ситуации с налогом на надвижимость у гражданина Н. в уездном городе Х.

К сожалению, воспринимая информацию на уровне анекдота - «наковырять золотой арматуры в железобетонных остовах», я невольно допустил некоторое искажение действительности, утверждая, что «…в 2019 году Росреестр произвел «переоценку ценностей», и теперь по факту не «руинироваый коровник», а оставшийся от него разрушающийся фундамент стоит 22,5 миллиона рублей».

«Росреестр не занимается подобными оценками. У нас несколько иная функция», - поясняет Александр Мирошниченко, заместитель руководителя управления Росреестра по Хабаровскому краю. До 2019 года кадастровая стоимость не устанавливалась, а размер налога рассчитывала налоговая инспекция. Совсем недавно в дело вступили 135 и 237 федеральные законы. По словам Александра Мирошниченко, КГБУ «Хабкрайкадастр» на основе полученных в 2019 году документов в соответствии с федеральным законодательством произвело расчет кадастровой стоимости ВСЕХ объектов недвижимости в районе. В том числе и коровника солидной площади. На место никто не выезжал и не смотрел. Да это и невозможно, когда приходится заниматься тысячами объектов недвижимости.

«По современному российскому законодательству кадастровая оценка проводится раз в четыре года», - продолжает консультацию Александр Мирошниченко.

Ясно и понятно, что в ситуации с гражданином Н. из уездного города Х. не было злого умысла или халатности отдельного лица. Все стороны процесса действовали строго в рамках закона РФ. Но в случае возникновения подобных коллизий «куды бедному собственнику бечь-то»? Уверен, подобные ситуации - «переоценка материальных ценностей» с увеличением налогооблагаемой базы - будут возникать сплошь и рядом.

«Существует порядок оспаривания кадастровой стоимости конкретного объекта недвижимости. Собственнику объекта - физическому лицу в первую очередь необходимо заказать отчет о рыночной стоимости спорного объекта у любого оценщика, имеющего лицензию на выполнение подобных работ. Специалист, выезжая на место конкретного объекта, по факту произведет расчет. С этим документом собственник объекта имеет право на досудебное разбирательство в комиссии при управлении Росреестра по Хабаровскому краю. Или физического лицо может обратиться в суд. Чаще всего так и делают», - дает пояснение специалист. Да, подобная процедура - трата времени и какого-то денежного ресурса, но ведь если прешь буром, можно потерять гораздо больше.

По словам Александра Мирошниченко, опыт работы комиссии по решению споров вокруг налога на землю показывает: собственник имеет весьма большие шансы отстоять свои права. «Большинство из нескольких сотен дел решалось в пользу граждан», - уточняет заместитель руководителя Росреестра. Согласно законодательству РФ подобные правовые действия гражданин может осуществлять в течение четырех лет с момента возникновения коллизии. В нашем случае у гражданина Н. из города Х. есть время до 2023 года все сделать по уму и по закону. Собственник, смело борись за снижение налоговой нагрузки, но строго в рамках закона!

Эдуард Попов