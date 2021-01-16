В Хабаровске проходит выставка юных художников

В музее истории города Хабаровска до 30 января работает выставка детского творчества «Новогодний калейдоскоп». Полотна для рождественской галереи создавали ученики детских художественных школ №5, №6, №7 и детской художественной школы г. Хабаровска.

«Это продолжение нашей доброй старой традиции - ежегодные выставки детского творчества в рамках городского конкурса «Рождество глазами детей». На протяжении многих лет, с 2013 года, для нас это было большим событием. Детское творчество – всегда искренность, душа. Ребенок – это рука божья», - говорит Марина Мальцева, заместитель директора музея.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса конкурс не проводился. «Но мы в музее приняли решение, что муниципальные учреждения культуры дополнительного школьного образования обязательно будут представлены на нашей традиционной выставке. И предложили школам создать такую выставку. Не было никаких ограничений ни к форме, ни к содержанию. С нашей стороны не было никаких критериев отбора, все отдано на решение педагогов-художников. Есть и портретная живопись, много автопортретов, есть жанровые сценки, есть совершенно фантазийные сюжеты. Этакое смещение реальности и грез. Видно, что с детьми занимаются весьма профессионально», - рассказывает Марина Мальцева.

Дальше идет фонтан эмоций от сотрудника музея: «Хочется отдельно отметить, как в этом году впервые были оформлены работы. Такой замечательный подход – они все в рамах, они все в паспарту! Смотрится по-другому. Ранее оформлением присланных работ занимались сотрудники музея. В таком случае у нас не было возможности все работы «одеть» в рамки».

На выставке 2021 года детское творчество в надлежащем обрамлении. «Это настоящий музейный подход, работа ребенка – как абсолютное достаточное художественное произведение. Вот что значит качественная подача материала», - восхищается Марина Мальцева.

И это все великолепие представлено в выставочном зале Городского дворца культуры. «Музей вот уже второй год проводит часть выставок в этих великолепных интерьерах, где работы смотрятся совершенно шикарно. В прошлом году на подобной выставке было представлено свыше 300 произведений! Для экспонирования пришлось задействовать и коридоры музея», - говорит заместитель директора.

Стоит отметить, что на этой экспозиции представлены весьма интересные художественные полотна мастеров различного уровня и возраста. Начиная от самого юного - 9 лет и заканчивая уже зрелыми талантами - подростками 15-16 лет. Да что я вам рассказываю?! Приходите и все увидите сами.

Приятным дополнением может служить ряд сопутствующих музейных мероприятий – «Восточный Новый год», «Очарование и хрупкость японских кукол», «Из истории дореволюционной новогодней игрушки». И – тс-с-с, только тихо! Я вам этого не говорил - в самое ближайшее время состоится открытие обновленной музейной экспозиции, посвященной 30-м годам прошлого века. Даже одним глазком не удалось заглянуть – все закрыто и затянуто. Но музейщики пообещали массу интересных мелочей и кардинальную переделку. Так что обязательно в музей! Не забывая при этом о правилах безопасности при пандемии: неограниченное индивидуальное посещение, небольшие группы до 6 человек по заявкам, соблюдение социальной дистанции, маски. И тогда красота обязательно спасет мир.

Андрей Дунаевский

Фото автора

Молодые люди до 18 лет имеют право на БЕСПЛАТНОЕ посещение музея истории города Хабаровска согласно графику работы заведения.

Музей истории города Хабаровска находится по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина, 85. Работает ежедневно с 10:00 до 18:00; касса работает с 10:00 до 17:00. Четвёртая пятница месяца с 10:00 до 21:00. Выходной - понедельник. Справки по телефону: 46-09-58.

В Хабаровском краевом музее имени Н.И. Гродекова продолжает свою работу выставка «Шедевры художественной вышивки в костюмах народов России» (из собрания Российского этнографического музея, СПб). На выставке представлены как полные костюмные комплекты, так и отдельные предметы. Экспонаты демонстрируют разнообразие материалов вышивки, а также репертуар её технических приёмов. Здесь и древние швы (крест, набор, «роспись», счётная гладь), и более поздние вышивки по свободному рисунку (тамбурный шов, гладь, стебельчатый шов и др.). Музей находится по адресу: г. Хабаровск, ул. Шевченко, 11. Справки по телефонам: 30-68-11, 31-63-44, 30-68-11.