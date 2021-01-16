X-files: Ведьмы и зазеркалье

Почему на колдуний не действует закон бумеранга? И как получить способности, которыми обладает носительница тайных знаний?

Что мы знаем о ведьмах? Пару стереотипных вещей вроде того, что они безобразные старухи, только и мечтающие напакостить роду человеческому. А обитают в косых избушках вместе с летучими мышами. На самом деле ворожеи внешне могут совершенно не отличаться от простых женщин и проживать в самой обычной квартире. Наносить заклинаниями и ритуалами вред - тоже весьма опциально.

Однако что касается некоторых аспектов жизни (и смерти) носительницы тайных знаний, то здесь можно однозначно утверждать: ведьмы живут по-другому и умирают иначе, нежели обычные люди. Колдунья не покинет бренный мир просто так – ей необходимо сначала передать кому-нибудь свои способности.

Желательно, чтобы тот, кто захочет стать преемником ворожеи, был ее родственником. Неважно какого пола. Чтобы получить знания, достаточно просто протянуть к ведунье руку и сказать «давай!». Но если желающих не найдется, умирать она будет очень долго и мучительно.

Впрочем, есть способ и без передачи дара облегчить страдания ведьме. Необходимо провести определенные манипуляции с крышей. Например, пробить в ней дыру. Или приподнять конек (это конец охлупня – детали крыши в традиционных деревянных русских избах). После этого ворожея умрет. Но вместе с ней в могилу уйдет и ее дар.

А вот как изменится жизнь того, кому она успела передать свою благостыню, зависит только от этого человека. У меня был такой знакомый. Он, будучи внуком деревенской травницы, получил дар в молодом возрасте.

Он знал о своих способностях, но никогда их не применял. Говорил, что сам боится этих сил. Поэтому он никогда никого не проклинал, никогда никому не говорил фразы вроде «да что б с тобой что-нибудь случилось!». Он знал, что слова, произнесенные его устами, уже не просто слова. Еще у этого человека было на ноге родимое пятно и каждое полнолуние оно кровоточило…

Закон бумеранга

Проклинать кого-нибудь – тяжкий грех. К тому, кто насылает проклятие, оно возвращается в многократно усиленном виде. Порча на потерю здоровья, например, нанесет обидчику средний вред, а вот того, кто ее наслал, сделает инвалидом. Эдакий магический «закон бумеранга».

Но тот, кто, так сказать, «профессионально» занимается ворожбой, защищен от мести потусторонних сил. Почему так? Самые зловещие проклятия, возвращаясь, «бьют» не колдуна или ведьму, а их близких: детей, родителей, родственников, друзей. Поэтому ведуны отрекаются от своей семьи, да и от мира тоже.

Они становятся социальными изгоями. В контакт с ними лишний раз стараются не вступать, люди крестятся, проходя мимо их домов. Это расплата за обладание мощными сверхъестественными силами. При своей жизни колдун или ведьма выстраивают некое подобие астрального зеркала. Именно оно и отражает проклятия, которые должны возвратиться к морокуну в многократном размере.

Таким образом, люди, обладающие тайными знаниями, и сами остаются целыми и невредимыми, и их близкие тоже (так как с ними разорвана всякая связь). Однако не стоит думать, что ведуны полностью защищены от порчи и сглаза. Отнюдь. Месть за проклятия настигает их уже в загробном мире. Об этом мы расскажем в одной из следующих публикаций.

Отражение, живущее своей жизнью

Немаловажным предметом для разного рода гаданий и ритуалов является зеркало. Не только ведьмы, но и обычные люди используют его в попытке, например, узнать свое будущее. Но что мы знаем о свойствах такого «проницательного» инструмента?

Зеркала являются одним из самых загадочных изделий, которые когда-либо изобретались человеком. В большинстве религий к ним сложилось негативное отношение.

Ученые проводили эксперимент. Они ставили дальномер перед зеркалом на расстоянии трех сантиметров. Прибор показывал до своего отражения расстояние в шесть сантиметров! Как такое возможно? Ведь считается, что объект в зеркале ненастоящий, виртуальный.

Вы, наверное, слышали версию, что в «зазеркалье» параллельный мир, который отличается от нашего лишь противоположным положением вещей (где у нас лево, там – право). Однако были случаи, когда двойник в зеркале вел себя немного более самостоятельно…

Еще до эпохи Интернета в одном из телевизионных шоу показали видео, где девочка прихорашивается перед зеркалом. Обычная домашняя съемка, отец (держащий камеру), что-то ей говорит, девочка вертится… Но потом наступает нечто странное. Ребенок поворачивается, а его отражение нет! Девочка «по ту сторону» просто смотрит на своего двойника из нашего мира.

Зрелище, если честно, крайне пугающее. В шоу рассказывалось, что члены этой семьи не сразу обнаружили парадокс. А лишь когда в очередной раз просматривали домашнее видео.

Маг и экстрасенс Ярослав Передушин