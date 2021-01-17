Жириновский заявил о конце политической карьеры Фургала

Свое заявления лидер ЛДПР сделал в эфире канала RTVI.

В прямом эфире программы «Специальный гость» на RTVI председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал ведущей Тине Канделаки о возможном развитии дела экс-губернатора Хабаровского края.

О возможном приговоре Фургалу

Два варианта. Если удастся доказать его отношение к убийствам предпринимателей 17 лет назад, значит будет обвинительный приговор, 10-15 лет. Если не удастся (допустим, Мистрюков умрет из-за плохого состояния здоровья, не найдется свидетелей), тогда будет приговор «за недостаточностью улик дело прекратить». И он поедет домой и будет жить-поживать в Хабаровске.

О завершении политической карьеры Фургала

Самый лучший для него вариант — если он хотя бы будет освобожден. Если не сразу, то через год, через два, через три. И будет спокойно сидеть дома. Снимут арест со всех его денег, и он продолжит спокойненько находиться в Хабаровске. А рассчитывать на повторение политической карьеры, я думаю, уже сложно. И он навряд ли захочет — это опять для него риск: могут еще одно дело найти, снова арестовать. Это тяжело отразится на его здоровье.