Жителей Хабаровского края приглашают стать участниками «Сладких добрых дел»

Благотворительной деятельностью лучше заниматься с некоторой долей прагматизма

Я беседую с жительницей Города юности Оксаной Закарявичене о благотворительности. Мой респондент - известный в городе общественный деятель, лидер движения «ДПС-Контроль Комсомольск». В 2016 году она решила организовать проект «Сладкие добрые дела». Идея проста: собрать неравнодушных девушек, печь торты и дарить их на день рождения детям-инвалидам и детям из семей, находящихся в тяжелом положении.

Филантропией заниматься непросто. Эта мысль неоднократно проскальзывает в ходе нашего диалога. Мецената можно в некотором роде сравнить с бизнесменом, потому что он тоже должен предусмотреть немалое число «подводных камней».

Бездумно направо и налево дарить благо – не есть хороший путь. Люди могут быть тебе не рады, люди могут тебя обмануть, люди вместо благодарности могут сделать тебе пакость. Оксана и ее соратники с этим сталкивались. Запуск акции начался с поиска нуждающихся семей. После этого волонтеры разговаривали по телефону с матерями и спрашивали их согласия на принятие презента. Затем формировались списки.

«Нам написала одна женщина, - рассказывает Оксана Закарявичене. - Она сообщила, что ее многодетная семья находится в бедственном положении, и в этой семье редко видят даже конфеты. Мы испекли торт и поехали к ней. Там увидели, что семья далеко не бедствует».

Другой случай был связан с семьей, где якобы рос ребенок-инвалид. Как выяснилось, чадо вполне себе здорово.

«После этого мы стали просить сначала прислать нам фотографии справок об инвалидности. Потому что очень неприятно, когда пытаются обмануть на такой мелочи, как торт, нажиться на своих детях».

Кому-то покажется странной просьба филантропов предоставлять подобные документы. Однако благотворительность и должна быть с некоторой долей прагматизма. В противном случае волонтеры могут быстро разочароваться в своей деятельности, а действительно нуждающиеся не получить того, что им нужно. Все мы люди со своими недостатками – об этом тоже не надо забывать.

Помните историю, когда сердобольный владелец магазина стал раздавать бесплатный хлеб пенсионерам? Очень благородное начинание из-за топорного воплощения привело к тому, что одни люди стали забирать мучные изделия в огромных количествах, а те, кому не хватило, стали писать кляузы в прокуратуру и очернять имя предпринимателя. В итоге бизнесмен через некоторое время прекратил акцию.

По словам Оксаны Закарявичене, случаи, о которых она рассказала, единичны. Большинство людей искренне рады, когда их детям дарят на дни рождения торты, радуются и сами дети. Они с нетерпением ждут девушек из проекта «Сладкие добрые дела» на следующий год.

Жителей Хабаровского края приглашают стать участниками благотворительной акции. И тех, кто умеет печь торты, и тех, кто просто поможет, например, отвезти сладкий подарок детям. Телефон Оксаны: 8-924-317-10-97. Она уже готовит новый список. Ближайший день рождения – в марте.

Андрей Канев