Ряд иностранных и российских оппозиционных СМИ выпустили новость об уголовном деле, которое власти Украины возбудили против Михаила Дегтярева. Врио губернатора Хабаровского края ставят в вину активную поддержку русскоязычного населения ДНР и ЛНР в 2014 году.

Дегтярев и его соратники по партии ЛДПР отправляли в Донецк и Луганск детские игрушки, медикаменты, продукты питания и другие средства первой необходимости. По версии украинского следствия, гуманитарная помощь детям и беженцам является страшным преступлением.

Возможно, в Незалежной истинным патриотизмом считается, когда помощь оказывают тем, кто сбрасывал бомбы на мирных жителей. Михаил Дегтярев же оказался виноват в своем стремлении протянуть руку нуждающимся, виноват к приверженности к общечеловеческим и патриотическим ценностям, и в том, что не отрекся от своих принципов.

Михаила Дегтярева за его последовательную позицию включили в санкционные списки Евросоюза, Австралии, Швейцарии и Канады. Наверное, там, на Западе, считают, что это будет страшным наказанием главе Хабаровского края. Увы, здесь зарубежные политики промахнулись. У Дегтярева нет за границей ни счетов, ни имущества. Квартиру в Хабаровске он и то купил в ипотеку…

Стоит отметить, что в 2018 году Дегтярев в составе группы депутатов Госдумы РФ от ЛДПР присутствовал на инаугурации главы ДНР Дениса Пушилина. Там Михаил Дегтярев сделал ряд заявлений, посвященных ситуации в ДНР и ЛНР, подчеркнув свое уважение к борьбе людей за сохранение своего языка, национальной идентичности и счастливое будущее детей.