У жителя Хабаровского края во рту подожгли петарду

«Зима! Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь» - писал когда-то «Солнце русской словесности»

Если вы думаете, что на Дальний Восток русские привезли с собой только нехитрый скарб, Александра Пушкина и мечту о воле, вы ошибаетесь. Пробираясь еле заметными тропками, переводя дух в таежной глуши или отмокая в болотной топи, за переселенцами кралась и русская нечисть. Как же без всяких чертяк да ведьм? Это все равно что играть свадьбу так, чтобы в драке трех генералов не убило, да не плясать так, чтоб в нижний этаж не провалиться.

Собственно, в особых волшебных очках нет особой необходимости для того, чтобы рассмотреть на фоне далеко не волшебной хабаровской действительности всякую нечисть. Она и не прячется в тени, она сегодня греется на солнышке, сотрясая нравственность и здравый смысл абсурдными лозунгами и призывами.

А что касается Нового года да Рождества, так это время - самая для нее жатва, до самого Крещения.

О погибели новогодней

«Буря мглою небо кроет,

Вихри снежные крутя;

То, как зверь, она завоет,

То заплачет, как дитя…»

А.С. Пушкин

Самый простой способ уйти из жизни, который предлагает нечисть, - упиться, обессилев, рухнуть лицом в тарелку с каким-нибудь салатом и там задохнуться, захлебнувшись кушаньем. Для утонченно-поэтических натур – салат «Мимоза», для тех, кто плоть от плоти российских пролетариев, – селедка под шубой. Тот, кто тяготеет к европейской культуре, безусловно, падает в оливье или винегрет. Патриотически настроенные обычно выбирают квашеную капустку. Заметьте, не соленые бочковые огурчики или помидорки, например, а именно капустку. Потому она и только она – символ пахучести славянской. И когда говорят: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет», подразумевают, безусловно, капусту в момент квашения, побулькивания и испускания зловонных газов из протыкаемой деревянной палкой хляби.

Если не утонули, захлебнувшись салатами, не подавились студнем с горчичкой или хренком от дикого испуга, заметив на голубом экране мумию советской звезды, открывающую рот под молодежную песню, то есть еще сюрпризы и развлечения.

«Какая же песня без баяна?!» - сказал мужчина компании, вышедшей подышать-покурить на балкончик, усердно перегнулся через перила, чтобы плюнуть в городскую новогоднюю вечность, не удержался и упал вниз. Семь этажей летел, приземлился в сугроб, остался жив и невредим.

Отряхнувшись от снега, мужчина крикнул толпе на балкончике, что хочет развлечь их красивой русской мелодией и попросил скинуть баян, что добрые сограждане и сделали. Музыкальным инструментом мужчину и убило. Вот такие снежинки-белочки, господа!

Страсть русских людей к петардам, салютам, всему гремяще-огненному абсурдна по своей беспредельности. Этой страсти подвержены все – и млад, и стар.

Взрослые как-то пошли пускать салюты, оставив за празднично накрытым столом спящего дедушку и внучка. Пока дедушка сладко храпел, внучок взял петарду, засунул ее в открытый старческий рот и поджег. Старичок остался жив, голову не разорвало, челюсть не вывернуло, глаза не вышибло, вовремя бывший строитель неудавшегося светлого будущего проснулся, почуяв во рту нечто чужеродно-продолговатое. Условный рефлекс советского человека сработал. А ведь мог старый и не проснуться. Было ли бито дитя ради внедрения гуманизма в ум и душу? Это неизвестно.

С петардами много разных случаев, когда граждане просили подержать их детей или девушек. В итоге любимые люди оставались без ручек.

Еще был и такой случай. Пенсионерка подрабатывала уборщицей. Вычищая территорию одного из товариществ собственников жилья, подобрала пакет с надписью «С Новым годом». Мгновение – и раздался хлопок. Женщина лишилась пальца.

Как-то новогодняя петарда убила мужчину, взорвавшись у него в глазном отверстии. Трагедия случилась в новогоднюю ночь. Было куплено десять петард. Девять удачно запустили.

Мужчина нагнулся к десятому фейерверку, чтобы его зажечь. Отбежал на безопасное расстояние, чтобы понаблюдать за представлением. Запускаться петарда не захотела. Мужчина подошел посмотреть, что произошло, и когда наклонился, заряд выстрелил ему в глаз и взорвался.

От полученных травм мужчина скончался на месте. По словам знакомых, фейерверк был не китайским, отечественного производства, да еще с действующим сроком годности.

Конечно, виновники всего этого – нечисть, которая шалит, веселится, прельщает ручкой, а люди-то гибнут! Не всегда эти чертячьи шалости заканчиваются смертями.

О непогибели новогодней

Блеснул мороз, и рады мы

Проказам матушки-зимы.

А.С. Пушкин

Обычно из-за торопливости молния на одежде приносит боль особям мужского пола в нижней области туловища. В этом же случае «засада» случилась в верхней части. Мужчина так торопился угодить жене, что решил примерить подаренный ею свитер, не выходя из-за стола. В спешке он немного не рассчитал положение молнии на воротнике и зажал между зубчиками застёжки свои веки. Остались ли на месте веки у мужчины или были вырваны пьяненькой женой, история умалчивает.

Как-то целое семейство получило ожоги роговицы глаз из-за слишком яркой ёлочной гирлянды и света, отражённого от других декоративных «блестяшек». Их квартира была настолько напичкана декоративными элементами, что превратилась в одно сплошное сверкающее зеркало.

Несколько дамочек коллективно обожгли руки, плечи и лица, доставая блюдо из духовки. Видимо, хозяйки хотели окончательно убедиться в готовности своего кулинарного шедевра, прежде чем извлекать его наружу, и поэтому наклонялись поближе к раскрытой духовке, чтобы хорошенько рассмотреть содержимое.

Еще один случай. Пара любопытных граждан исколола лица и повредила глаза об елочные иголки, когда полезла под рождественское дерево за подарками. Врачи не уверены, в каком именно положении находились их пациенты в момент получения травмы, однако, судя по количеству алкоголя в крови пострадавших, вполне возможно, что они пытались добраться до подарков на карачках.

Через пару дней после праздников, как правило, офтальмологи принимают наплыв пациентов с пересохшими и раздражёнными глазами. После обильных алкогольных возлияний люди засыпают… с открытыми веками.

Что касается отравлений, то начинаются они после 31 декабря, когда приходится несколько дней доедать то, что осталось от новогоднего ужина. Ну не собакам же выбрасывать!

О нечисти разной

«Зима. Что делать нам в деревне?»

А.С. Пушкин

Люд у нас-то хороший и страстный, только доверчивый очень. Этим-то нечисть и пользуется. Помимо чертей разных и ведьм, всякие домовые и лешие встречаются. Первые дома шалят – то свет вырубят, то отопление, а то в подъезде нагадят, так сразу и не поймешь, кто напрудил - соседский котейка, сама соседка или зверь невиданный.

С дорожки натоптанной свернули – и на тебе, Глафира, стакан кефира. Лешие на улице хулиганят, всякими прогулками прельщают. Поведешься, а тебя закружат по центру Хабаровска. А ты бездумно ходишь, пянсе бесцельно чавкаешь без устали, а зачем и сам не знаешь.

Случай был недавно. Гуляли уважающие друг друга мужчины в одном ресторане с названием то ли патриотического, то ли монархического толка. Как и положено таким заведениям в России, расположено оно на территории бывшей промзоны. Кричи себе «Боже, царя храни» в полночь, так ни один коммунист не перекрестится, потому что до жилья так же далеко, как в брежневское время до светлого будущего. Заведению закрываться, мужскому спитому коллективу расходиться нужно. Старший чин всех рассадил по такси, всех отправил. Пока суть да дело, заведение и закрылось. Ну а дальше леший, видимо, закружил начальника, голову задурил. Утром в паре метров от крыльца этого ресторана нашли мерзлый труп этого мужчины. Вот такие шишки-морошки!

Кикимор среди хабаровчанок много. Есть худые, а есть и душами хабаровчан раскормленные, объемные. Сидит, допустим, на площади толстая, такая вся вроде приличная с виду женщина, слегка утомленная пенсией, со странной газетой в руках. Там на передней странице то ли Кащей, то ли еще доктор какой. А ты, например, хочешь снять ледовые красоты на площади, елку там, снежную крепость. Куда объектив ни наводишь, везде эта баба с газетой. Да и Бог с ней, думаешь. Щелкнул раз, другой и не заметил, как подбежала и давай орать по-своему, по-кикимориному, душу рвать на части, питаться ею.

А есть особо опасные твари. Вампир – не вампир, вурдалак – не вурдалак, эта вся порода зимой обычно спит, холод они не любят. А этот словно медведь-шатун бродит и сквозь шарфики к шейкам присасывается. Пососет-пососет да отпустит. А человек будто чумной после этого делается, всюду ему ГМО мерещится или мировой заговор.

И еще одна немаловажная деталь. Вся эта нежить не любит настоящего русского мата – ядреного, с выдумкой, если уж по маме, то мама не горюй! Бежит нехристь от мата. Так что, если вы случайно матюгнулись, помянув, допустим, Пушкина и как пришел он в баню, а рядом барышня начинает кривиться и повизгивать: «Ну что вы, право дело, ругаетесь матом!», присмотритесь к ней. За наружностью, даже вполне приличной, бывает, такая ведьма скрывается, всем ведьмам ведьма.

Юрий Вязанкин