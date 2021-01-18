Михаил Дегтярев лично следит за ситуацией с ценами на продукты

В Хабаровске состоялось совещание, где были рассмотрены важные вопросы. Один из них – ситуация со сдерживанием тарифов на продукты питания. Михаил Дегтярев резюмировал: в целом соглашения по минимальным ценам соблюдаются, однако наблюдается рост по некоторым позициям.

«Первому заместителю председателя Правительства РФ Андрею Белоусову направлено обращение за подписью главы регионального минсельхоза по предоставлении субсидий на перевозку муки, сахара, подсолнечного масла, круп. От минсельхоза также поступил запрос по объемам потребления указанных товарных позиций. Сегодня – срок предоставления информации», - отметил Михаил Дегтярев.

Краевые власти постоянно ведут мониторинг цен на лекарства, продукты и горюче-смазочные материалы. Сам глава региона взял ситуацию на личный контроль. Благодаря такому подходу розничные торговые сети соблюдают соглашения, заключенные с региональным правительством.

«Анализ показывает, что основной рост цен приходится на подсолнечное масло, сахар-песок, хлеб и хлебобулочные изделия, - сообщила первый зампред правительства края Мария Авилова. - Отмечается рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия за последние две недели (104,3%). При этом по пшеничной муке и ржаному хлебу увеличения нет».

Так как правительство края сумело не только оперативно заключить соглашения с торговыми сетями о сдерживании цен на самые важные продукты, но и постоянно следит за исполнением документа, это приносит свои плоды. Например, минимальная цена растительного масла по Хабаровску установлена в размере 121 рубля, на сахар-песок – 60 рублей (из-за того, что торговая надбавка составляет всего от 5 до 10%).

«Предлагается организовать мониторинг уровня запасов в наших торговых сетях, при наличии проблем оперативно готовить обращения в Минпромторг России, ФАС России. В том числе и для того, чтобы своевременно исключить манипулирование ценами», - подытожил рассмотрение вопроса о мониторинге цен Михаил Дегтярев.

Также в крае продолжается активная борьба с пандемией. Постепенно сокращается коечный фонд. Его загруженность теперь составляет 60%.