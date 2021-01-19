Жители Краснореченского пять месяцев живут в пункте временного проживания

Несколько жильцов дома по улице Гаражной села Краснореченского Хабаровского района с сентября прошлого года живут в пункте временного проживания на территории санатория «Уссури». Хотя возвратиться в свои квартиры им обещали еще до Нового года.

Напомним, в ночь с 7 на 8 сентября во втором часу ночи на телефон «112» поступил звонок от жительницы села Краснореченское. Женщина сообщила, что в ее квартире в двухэтажном доме обрушился потолок. К счастью, никто не пострадал. На территории поселения был введен режим ЧС. Четыре семьи (12 человек) были экстренно эвакуированы и размещены в пункте временного пребывания в санатории « Уссури».

«Дом 1962 года постройки, на 8 квартир. Произошло обрушение двух балок и потолочного перекрытия общей площадью 12 квадратных метров в квартире на 2 этаже. Для обследования и проверки информации об угрозе дальнейшего обрушения была направлена группа поисково-спасательного отряда МЧС. Спасатели установили, что угроза дальнейшего обрушения есть. Поэтому нами принято решение об эвакуации жителей дома в пункт временного размещения на базе санатория «Уссури». Было эвакуировано 12 человек, в том числе четверо детей», — говорил заместитель главы администрации Хабаровского района Марк Хакимов.

Нельзя сказать, что районные власти за это время ничего не делали. Управляющая компания выполнила работы по утеплению перекрытия второго этажа. Восстановлено электроснабжение, осуществлен демонтаж, монтаж нового лестничного марша, заменены участки труб отопления, которые были разморожены в результате существующих провисов. Дом подключен к отоплению. Однако жильцы в свои прежние квартиры до сих пор не вернулись.

Глава Корсаковского поселения, куда входит село Краснореченское, Лариса Аверкина от комментариев отказалась, сославшись на то, что сейчас не готова говорить на эту тему.

По словам заместителя главы районной администрации Марка Хакимова, в доме предстоит выполнить еще ряд ремонтов.

«Мы приняли решение укрепить потолки в квартирах и на первом этаже, чтобы их не дай бог не повело. Мы эти мероприятия начали. В течение месяца планируем закончить. Что касается жильцов, договорные отношения на проживание людей в санатории закончились. Им предлагалось поселиться в квартирах маневренного фонда в Казакевичево, люди отказались», — сказал Марк Борисович.

По словам замглавы, жильцы, оказывается, хоть сейчас могут вернуться в свои квартиры в Краснореченском. Правда, жилье требует немалых вложений и усилий на ремонт – после обрушения потолка можно себе представить, каким деформациям подверглись квартиры.



