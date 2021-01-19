Матрас стал причиной гибели бабушки в комсомольском доме престарелых

19 января 2021 года из КГБУ «Комсомольский-на-Амуре дом-интернат для престарелых и инвалидов» в лечебное учреждение доставлена 76-летняя женщина с ожогами 90% тела.

Причиной возгорания явилась неисправность нагревательного матраса, используемого постоялицей интерната.

Прокуратурой города Комсомольска-на-Амуре проводится проверка, в ходе которого будет дана оценка деятельности должностных лиц учреждения, в том числе соблюдения требований пожарной безопасности.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.