Пациентка комсомольского интерната скончалась от ожогов

По факту гибели постоялицы комсомольского дома-интерната для престарелых и инвалидов заведено уголовное дело.

19 января 2020 года в больнице города Комсомольск-на-Амуре скончалась 76-летняя женщина, которая была доставлена с ожогами тела из КГБУ «Комсомольский-на-Амуре дом-интернат для престарелых и инвалидов».

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

В доме-интернате работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, изымаются предметы, вещи и документы, имеющие значение для дела, допрашиваются сотрудники и жильцы учреждения.

В рамках расследования будут установлены не только все обстоятельства произошедшего, но также причины и условия

Напомним, 19 января 2021 года из КГБУ «Комсомольский-на-Амуре дом-интернат для престарелых и инвалидов» в лечебное учреждение доставлена 76-летняя женщина с ожогами 90% тела.

Причиной возгорания явилась неисправность нагревательного матраса, используемого постоялицей интерната.