Подростков, которые сожгли щенков в Комсомольске-на-Амуре, задержали

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

По версии следствия, 11 января 2021 года в городе Комсомольске-на-Амуре двое несовершеннолетних подожгли разрушенное деревянное строение с находившимися в нем бездомными собаками. В результате происшествия животные погибли.

О совершенном преступлении следственные органы узнали в ходе мониторинга сети Интернет и социальных сетей. Публикации о данном происшествии вызвали большой общественный резонанс и активно комментировались пользователями.

В настоящее время с подозреваемыми проводятся следственные действия. В рамках расследования будут установлены не только все обстоятельства произошедшего, но также причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления.