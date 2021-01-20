В экспедицию в крепость Чныррах отправятся юные поисковики Хабаровского края

Реготделение организации «Поисковое движение России» реализует уникальный проект «Поиск-khv: новые горизонты».

«В рамках проекта мы будем вовлекать молодежь северных районов в поисковое движение. Проект масштабный, почти на 3 миллиона президентского гранта мы закупим поисковое и туристическое оборудование, проведем экспедицию на территории крепости Чныррах (Николаевский район), а для юных поисковиков будет организована летняя профильная смена «Школа поисковика» и краевой слет», -рассказала заместитель председателя реготделения Татьяна Васильченко.

В первой части проекта для начинающих поисковиков пройдут информационные встречи в формате интерактивных практических квестов. В игровой форме 500 участников узнают, как работать с металлоискателями, пинпоинтерами и другими поисковыми приборами, увидят собственными глазами, как производить эксгумацию останков (учебный макет). Ребятам расскажут, как работать с электронными базами данных, чтобы они могли найти своих родственников или принимать заявки на поиск от других людей.

Во время летней профильной смены «Школа поисковика» подростки получат большой массив теоритических знаний, примут участие в практическом исследовании Чныррахской крепости. Это будет длительная поисково-исследовательская экспедиция, во время которой 30 молодых людей займутся поиском артефактов времен Гражданской войны.

«Экспедиция – это не только уникальная возможность убрать «белые пятна» с карты истории Хабаровского края, но и новые знания, практический опыт для юных поисковиков, а также развитие мотивации к изучению истории малой Родины. По итогам экспедиции участники станут «амбассадорами» поискового движения и презентуют среди своих одноклассников, сверстников артефакты и основные итоги экспедиции в формате «Дети — детям», а также примут участие в оформлении музейных комнат», — рассказала Татьяна.

География проекта выбрана неслучайно – мероприятиями будет задействована молодежь из северных районов края, в которых поисковое движение практически не развито.