Уголовное дело завели по факту вспышки кишечной инфекции в хабаровском интернате

У 20 воспитанников и 3 сотрудников краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа — интернат № 2» обнаружена кишечная инфекция.

Сейчас всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Состояние здоровья удовлетворительное. Их жизнь вне опасности.

По данному факту следственными органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точного количества заболевших и источника распространения инфекции. Также в ходе расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.