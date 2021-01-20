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Уголовное дело завели по факту вспышки кишечной инфекции в хабаровском интернате
У 20 воспитанников и 3 сотрудников краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа — интернат № 2» обнаружена кишечная инфекция.
Сейчас всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Состояние здоровья удовлетворительное. Их жизнь вне опасности.
По данному факту следственными органами Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точного количества заболевших и источника распространения инфекции. Также в ходе расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления.