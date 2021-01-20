В Хабаровске 17 тысяч квартир останутся без электричества

С 1 января 2021 года энергетики вновь вернулись к практике ограничения (приостановления) потребления электрической и тепловой энергии должникам, до полной оплаты счетов. Закончил своё действие временный мораторий, введённый Правительством РФ на меры в отношении неплательщиков за коммунальные услуги.

В начале января 2021 г. энергокомпания направила в адрес недобросовестных клиентов г. Хабаровска и Хабаровского района более 17 тысяч уведомлений об имеющейся задолженности за потребленные энергоресурсы и введении ограничений подачи электрической энергии на сумму 197 миллионов рублей. При отсутствии оплаты в течение 20 дней энергетики намерены применить крайние меры – ограничить энергопотребление в квартирах и домах должников.

С апреля, в соответствии с решением Правительства РФ, должникам не ограничивали энергопотребление и не начисляли пени. Однако эти меры социальной поддержки должны были поддержать граждан, действительно оказавшихся в сложном финансовом положении. Полного освобождения от расчетов за энергоресурсы временный мораторий не предусматривал. При этом имеются такие клиенты, которые в течение всего периода пандемии ни разу не рассчитывались по квитанциям за потребленную электрическую энергию, – 12 тысяч лицевых счетов. Сумма их недоплаты составляет 60 млн руб.

В условиях пандемии Дальневосточная энергетическая компания сделала всё возможное, чтобы упростить процедуры передачи показаний приборов учета и оплаты квитанций. Для осуществления этих и других операций с лицевыми счетами ДЭК предлагает клиентам более 10 дистанционных сервисов.

Наталья Яновская