Сотни хабаровчан в лютый «дубак» прыгали в купели

Единственным местом, где хабаровчане могли окунуться в освященную воду, стали четыре иордани в микрорайоне Красная Речка

Говорят, в Крещение все минус 40 в Хабаровске было, если с поправкой на ветер. Но, как заметил мэр Сергей Кравчук, «для истинно верующего день этот очень значим как возможность очиститься и переродиться духовно», а потому никакие силы природы, никакие коронавирусные катаклизмы не смогли остановить желающих нырнуть в ледяную воду.

«Освященная крещенская вода символизирует жизнь, а окунание в иордань приносит умиротворение людям, наполняет их надеждой на перемены к лучшему», - сказал мэр и официально разрешил рубить лед.

Ведь в этом году «коронавирусный штаб» поначалу запретил крещенские купания, но, видимо, приняв во внимание мнение, что купаться начнут в самодельных прорубях, решил назначить ответственными муниципальных глав – от греха подальше.

Специалисты мэрии (около 40 человек) и МЧС, Росгвардии и полиции, медики и епархия контролировали ход мероприятия и соблюдение профилактических в условиях пандемии мер. Дежурили у палаток и купелей, не допускали скопления людей в шатрах, измеряли температуру тела участников купаний и обрабатывали их руки санитайзерами… Надеемся, несколько сотен горожан умиротворены и духовно перезаряжены на подвиги.

Матрена Ефимова