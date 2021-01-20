В Хабаровском крае стартовала массовая вакцинация «Спутником V»

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, регион получил 21600 доз препарата «Спутник V» - это самая большая партия с момента начала прививочной кампании.

В вакцинации участвуют 26 медицинских организаций края. Список будет расширяться. Как заявил и.о. министра здравоохранения края Юрий Бойченко, с получением этой партии вакцины регион готов приступить к массовой вакцинации. Помимо приоритетных групп населения прививку смогут сделать и желающие жители Хабаровска. После отладки системы предварительной записи вакцинация будет организована в краевом консультативно-диагностическом центре «Вивея».

- Пилотный проект по организации массовой вакцинации желающих сделать прививку от коронавируса мы запускаем именно в этом учреждении. Оно удобно расположено в центре города. Туда передаём 2 тысячи доз вакцины. Завершаем работу по организации электронной и телефонной предварительной записи. Смотрим, как пойдёт вакцинация, далее будем принимать решение по расширению количества медицинских организаций, ведущих вакцинацию. Анонсирую, что в скором времени появится возможность записаться на вакцинацию через единый портал «Госуслуги», - сказал и.о. министра здравоохранения края Юрий Бойченко.

По его словам, часть поступившей вакцины будет направлена в стационарные учреждения социальной защиты населения края. Вакцинировать будут и сотрудников, и постояльцев этих учреждений. Поставки вакцины в Хабаровский край продолжатся. Причём партии будут идти ежемесячно с увеличением количества препарата.

На сегодняшний день в Хабаровском крае более 3200 человек уже прошли вакцинацию. Напомним, что вакцинация от коронавируса бесплатная и добровольная. Минздравом Российской Федерации открыта единая телефонная горячая линия по вакцинации от COVID-19, она доступна в круглосуточном режиме по номеру 8-800-200-0-200.

Антон Петров