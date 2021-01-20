В Хабаровском крае появится координационный совет ветеранских организаций

Михаил Дегтярев провел личный прием граждан в режиме видеоконференции. Людей волновали темы, никогда не теряющие актуальности в России. Это дороги, благоустройство дворовых территорий, вывоз мусора, связь и т.д.

Дегтярев не просто разговаривал с гражданами, но и по каждой озвученной проблеме тут же назначал ответственного за ее решение. Жители села Мичуринского (Хабаровский район) пожаловались на трудности с оформлением бесхозных дорог в муниципальную собственность, что причиняет огромные неудобства селянам. Врио губернатора поручил главе Хабаровского района Александру Яцу ускорить процедуру постановки дорог на учет и привести трассы в порядок.

Жители Краснофлотского района Хабаровска высказали претензии об отсутствии сбора и вывоза мусора, отсутствии уличного освещения, системы водоотведения и низкое качество интернета. Глава региона поручил городским властям исправить ситуацию.

Председатель общественной организации ветеранов пограничной службы Виталий Хромов обозначил отсутствие в крае органа, который замкнул бы на себя координацию деятельности ветеранских организаций с органами государственной власти разного уровня.

«Ветераны – активные люди, они хотят по максимуму участвовать в делах края, им недостаточно только мер социальной поддержки. Необходимо создать координационный совет по оказанию содействия общественным объединениям ветеранов. Мы намерены содействовать не на словах, а на деле. Все организации, которые зарегистрированы у нас, должны работать вместе с правительством региона на благо Хабаровского края», - отметил Михаил Дегтярев.

Также продолжаются решаться проблемы населения, озвученные в ходе предыдущих личным приемов у врио губернатора. В частности, ребенок заявительницы из Хабаровска определен в детский сад по месту жительства; в селах имени Полины Осипенко и Троицком восстановлено уличное освещение; отлажен вывоз ТКО с одного из жилмассивов поселка Заветы Ильича; хабаровчанин из числа детей-сирот получил квартиру.