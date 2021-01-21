Салат стал причиной вспышки кишечной инфекции в хабаровском интернате

Установлена причина вспышки кишечной инфекции в школе-интернате №2 в Хабаровске.

Краевое управление Роспотребнадзора установило все обстоятельства произошедшего. Возбудителем отравления стал норовирус, который был обнаружен у сотрудников пищеблока в образовательном учреждении.

По данным Минобра зарегистрировано 19 случаев заболевания в учреждении. 16 среди детей и 3 случая среди взрослых. Очаг также определен — у двоих работников кухни выявлен норовирус.

«Причиной отравления стал, предположительно, салат, который был приготовлен с нарушением технологии. Во время проверки выявлены нарушения при организации питания, приготовления блюд, несоблюдения правил личной гигиены персоналом кухни», — сказала руководитель краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

Услуги по приготовлению пищи в учреждении оказывало предприятие общественного питания, которое работало на условиях аутсорсинга. Роспотребнадзор принял решение о временной приостановке деятельности этого предприятия.

Министерство образования и науки края провело внутреннее расследование.

Руководитель образовательного учреждения будет привлечён к дисциплинарной ответственности. Ведётся работа по расторжению договора с поставщиком услуг питания. Под наблюдение врачей госпитализированы 16 детей в возрасте от 10 до 17 лет, из них 13 в инфекционное отделение «Детской краевой клинической больницы им. Пиотровича. Их состояние оценивается как стабильное. Жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, вспышка кишечной инфекции у детей и сотрудников школы-интерната №2 в Хабаровске была выявлена 20 января. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей)».



