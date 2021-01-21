Еще несколько пунктов вакцинации стали принимать хабаровчан

В краевом центре увеличено число пунктов вакцинации против коронавирусной инфекции.

КДЦ «Вивея» (г. Хабаровск). Адрес: Запарина, 83. Запись по телефону: 45-41-11 или через портал государственных услуг. Привиться могут все желающие старше 18 лет по предварительной записи с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу с 8:00 до 14:00.



Поликлиника №16 (г. Хабаровск). Адрес: ул. Королева,12. Запись по телефонам 365-364, 360-910, налаживается возможность записи через портал государственных услуг. Привиться могут все желающие старше 18 лет по предварительной записи с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00, в субботу с 9:00 до 15:00.



Поликлиника №3 (г. Хабаровск). Адрес: Дикопольцева,34. Запись по телефону 97-98-96, налаживается возможность записи через портал государственных услуг. Привиться могут все желающие старше 18 лет по предварительной записи с понедельника по пятницу с 8:00 до 19:30, в субботу с 9:00 до 15:00.



Клинико-диагностический центр (поликлиника №6) г. Хабаровск. Адрес: Карла Маркса, 109. Запись по телефону: 75-75-60 или через портал государственных услуг. Привиться могут все желающие старше 18 лет по предварительной записи с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, в субботу с 9:00 до 14:00.