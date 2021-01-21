Хабаровские писатели стали лауреатами престижной литературной премии

Объявлен короткий список номинантов на общероссийскую литературную премию имени Арсеньева «Дальний Восток». В «шорт-лист» вошли девять произведений, по три в каждой номинации: «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей». Финалистами престижной литературной премии стали два хабаровских автора: роман «Любить полосатого зверя» Владимира Демьяновича Василиненко и повесть «Умальта» Станислава Алексеевича Глухова. Они вошли в число финалистов литературной премии в номинациях «Длинная проза» и «Короткая проза».

Владимир Демьянович Василиненко является членом двух творческих союзов - хабаровского отделения «Союз писателей России» и Союза кинематографистов России. Родился в 1942 году в г. Иркутске. Окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров при Госкино СССР в Москве. Снял и смонтировал более восьми десятков документальных и научно-популярных кинофильмов как режиссёр и сценарист. Печатался в журнале «Дальний Восток» и коллективных сборниках. Его роман «Любить полосатого зверя» посвящён одному из самых могучих и экзотических хищников нашей планеты - амурскому тигру.

- Все книги короткого списка превосходны. Все достойны широкой известности. Совершенно шикарная вещь «Любить полосатого зверя». Главные герои произведения - амурские тигры… Литература есть, люди работают, книги пишутся и издаются, - поделился мнением о финалистах премии в номинации «Длинная проза» член жюри Андрей Рубанов.

Финалист в номинации «Короткая проза» – известный хабаровский журналист, писатель, член хабаровского отделения «Союз писателей России» Станислав Глухов. Родился в 1944 году в Хабаровском крае, на станции Волочаевка. В 28 лет поступил на дневной факультет журналистики МГУ. С красным дипломом МГУ вернулся в Хабаровск - стал собкором в хабаровском отделении ТАСС. Первые книги вышли в Хабаровском книжном издательстве: рассказы об авиаторах «Взлёт» (1983) и документальная повесть «Тревожные широты» (1985) - о спасении людей с затонувшего в Чукотском море парохода «Челюскин» лётчиками, которые стали первыми в нашей стране Героями Советского Союза.

На соискание премии он представил свою новую повесть «Умальта». Книга повествует об Умальтинском молибденовом руднике, который теперь стоит брошенным призраком в верхнебуреинской тайге Хабаровского края. Книга увидела свет только в 2019 году, а теперь произведение вошло в короткий список престижной литературной премии.

- В сентябре 1981-го я побывал на руднике, который стоял на разбитой дороге между Чегдомыном и прииском Софийский. Его закрыли ещё в 1962 году. Вдруг захотелось увидеть тех людей. Но они давно разъехались кто куда, и по служебному авиабилету я облетел весь Советский Союз, разыскивая их, записывал воспоминания. По свежим следам я написал тогда повесть «Умальта». Рукопись «по техническим причинам» долго пролежала в моем столе, - рассказал Станислав Глухов.

Ольга Буланая, координатор по медиасвязям ДВГНБ

Торжественная церемония награждения хабаровских писателей состоится 25 января 2021 года в 17:00 в здании Дальневосточной государственной научной библиотеки, ул. Муравьёва-Амурского, 1, 3-й этаж.

Общероссийская литературная премия «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева учреждена в 2018 году по инициативе вице-премьера – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева. Основная задача премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева – не только наградить победителей и рассказать о современных авторах, но и привлечь культурный интерес к Дальнему Востоку как территории приоритетного развития XXI века.