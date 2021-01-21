Жители хабаровского коттеджного поселка заливают соседей дерьмом

В окрестностях хабаровского района «Ореховая сопка» есть два коттеджных поселка. Улицы одного носят «драгоценнокаменные» названия – Алмазная, Жемчужная, Агатовая. В другом наименования «деревянные»: Пихтовая, Кедровая, Осиновая и т.д.

Растения растут вверх, поэтому один жилой комплекс расположен на возвышенности. Минералы же лежат в земле, оттого второй и находится ниже. Сказывается ли этот фактор на сознании «деревянных», непонятно, но они повадились топить «каменных» дерьмом. Может, идеология у них такая, небожительская – раз сверху, значит, будем на всех какать.

В этой ситуации попытались разобраться активисты Общероссийского народного фронта и представители прокуратуры.

Как дерьмо оторвало бампер

Много я повидал всяких говн, но такое на моей памяти первый раз. Посреди улицы Алмазная протекает целая фекальная река. Из-за мороза она покрыта шугой и льдом.

«Осторожнее по ней идите, - предупреждают местные жители. - Подо льдом вода теплая, можно провалиться по колено».

Я крайне осторожно перемещаюсь по дерьмоповерхности. Погрузиться в пучину прямо вот вообще не хочется, хотя приехавший с нами телеоператор просит: коли, мол, провалишься, не вылезай секунд 30, картинка нужна.

Здесь с трудом проезжают даже машины! На моих глазах легковушка вязнет, и только основательно поддав газу, освобождается от сточного плена.

«Я здесь проживаю с прошлого года, - рассказывает жительница улицы Алмазная Виктория Непомнящая. - Тогда эта проблема была не так глобальна. Но в этом году все сильно льет и воняет. Машины вязнут, бьются… У моей, например, оторвался бампер».

У Антона Журавлева зловонными водами регулярно топит участок. Он засыпал неприятного «пришельца» землей, однако ничего не помогало.

«Каждый год эта проблема! - возмущен Журавлев. - Стоит в доме окно открыть, как тут же появляется запах канализации. Мы уже писали письма и в городскую, и в краевую администрации, и в прокуратуру. Создавалась комиссия, приезжали, раздолбили лед, почистили, но полностью проблему так и не решили».

По словам жителя коттеджного поселка Сергея Погосяна, к концу зимы глубина фекальной реки может достигать минимум одного метра. Кто именно отравляет жизнь «каменным», неизвестно. Однако местные однозначно показывают в сторону «деревянного» квартала.

Маленько не дотянули

Примерно посередине между двумя жилыми комплексами обнаруживается источник – каменная труба. Именно оттуда, прямо в чисто (точнее, уже в грязно) поле льется вонючая вода. Хотя с нами приехали представители лаборатории, но и без всякого забора материала видно, как жидкость отравляет окружающую среду.

Активисты ОНФ делают предварительный вывод: жители улиц Пихтовая, Кедровая и Осиновая, скорее всего, не довели дерьмопровод до сброса в городскую канализацию. И бросили его прямо тут, на рельефе. За счет уклона все течет в «каменный» поселок.

«Мы сегодня обнаружили источник и надеемся, что представитель прокуратуры изучит материал и сделает оценку действия либо бездействия органов власти, - комментирует глава регионального отделения ОНФ в Хабаровском крае Юрий Рошка. - Какие последствия несет жителям нижнего поселка это экологическое бедствие, можно только догадываться. Тем более что жители нижнего поселка добросовестно отнеслись к своей части канализации. Они провели ее за счет собственных средств, и сброс в городскую канализацию у них законный».

Выход из положения общественник видит в тампонировании трубы. По его словам, с этим согласна и прокуратура. Далее же следует ждать, когда Горводоканал соединит линию в одно целое. Желательно, конечно, чтобы это произошло как можно быстрее.

«По обращению Общероссийского народного фронта организована прокурорская проверка, - рассказывает старший помощник хабаровского межрайонного природоохранного прокурора Анна Албинец. – В ходе проверки установлено грубейшее нарушение природоохранного законодательства. А именно сброс канализационных вод на рельеф местности. Будут выясняться виновные лица. Предположительно, они проживают в верхнем поселке. Также будет дана оценка органам власти».

Пока суд да дело, жителям Алмазной, Агатовой и Жемчужной придется каждый день лицезреть отвратительный океан под своими окнами. А о красивых названиях улиц можно временно забыть. Здесь более уместно их назвать Смердящая, Экскрементная и Отстойная.

Андрей Канев

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