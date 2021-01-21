В Хабаровске «родилось» двое миллионеров

В Хабаровске по одному миллиону рублей выиграли двое клиентов «Почты России» в новогоднем розыгрыше «Русского лото». Обладателями четырех крупных выигрышей в размере 706 тысяч рублей стали клиенты из Хабаровска, Бикина, Советской Гавани и района им. Лазо.

После розыгрыша новогоднего тиража по два миллионера появилось в Амурской области и Республике Саха (Якутия). Крупные выигрыши в размере 706 тысяч рублей достались клиентам «Почты России» из Якутии, Приморского края, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей.

По итогам новогоднего розыгрыша «Русского лото» миллионерами стали 175 человек из 62 регионов страны. Все они приобрели счастливые билеты в отделениях «Почты России».

«Почта России» является одним из крупнейших агентов «Столото» по продаже лотерейных билетов. Сегодня приобрести билеты самых популярных лотерей можно в почтовых отделениях по всей стране.

Ольга Колдышева