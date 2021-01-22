Оцепенение от коронавируса прошло — член ОП Андрей Белоглазов

Член Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов прокомментировал решение мэра Москвы об открытии спортивных сооружений и культурных учреждений столицы.

«Я хоть сам и хабаровчанин, но с радостью воспринял добрую новость о решении Сергея Собянина частичного снятия ограничений на посещение спортивных сооружений и культурных центров Москвы. Как общественнику и человеку, непосредственно погруженному в развитие массового спорта, знаю всю проблематику, которая пришла с пандемией. Люди, любящие спорт это динамичные, стремительные натуры очень проблемно ощущают скованность в пространстве. Спорт для них — это жизнь, а из — за ограничительных мероприятий были вынуждены менять свой образ жизни. А сколько гостей столицы были лишены возможности посещать достопримечательности, посещать выставки, музеи, театры!



На самом деле у этого решения есть еще очень важная составляющая. Прошло то оцепенение, страх массового поражения людей этой коварной инфекцией. Медицинские работники переломили ситуацию, научились успешно бороться с ней. Появились новые медицинские препараты, медицинские центры обеспечены ИВЛ, оборудованием для экспресс анализов.

Администрации крупных населенных пунктов получили колоссальную практику работы по обеспечению населения в условиях пандемии. Практически вся страна училась жить в жестких условиях ограничительных мер. Сейчас мы воспринимаем как обыденное явление нахождения в масках, дезинфекцию мест массового скопления людей. Все прошли обучение применения профилактических мер, приобрели навыки действий при первых симптомах.

Самое основное, что многие правильно оценивают ситуацию и кому необходимо воздержаться от поездки в общественном транспорте, воздержаться от посещения крупных торговых и зрелищных центров они и сами будут стараться побыть дома. Кроме того, значительная часть населения уже переболела и получила иммунитет к болезни.

Ситуация в корне поменялась поэтому решения мэра Москвы воспринимаю в первую очередь как серьезную победу врачей и научного сообщества в борьбе c COVID 19. Спасибо им, что дарят нам здоровье и возможность вновь вернуться к полноценной жизни», — заявил Белоглазов.