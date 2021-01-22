Толчок к действию: Матвеевка обрела теплый туалет

Нормальный туалет появился в здании, в котором находится несколько организаций, в селе Матвеевка Хабаровского района. Туалетная проблема тянется с ноября прошлого года. Инициативная группа активных молодых людей решила реализовать проект – оборудовать теплое место общего пользования в социально-значимом объекте – деревянном здании, в котором находятся почта, амбулатория, ФАП, Дом культуры.

Деревянный туалет там стоит уже несколько десятков лет, впрочем, никто и не помнит, сколько стукнуло этому строению. Среди активистов оказалась заведующая сектора досуга местного клуба Людмила Шмидт.

«Но представьте себе, приходят дети на занятия, на секции и зимой вынуждены бегать в туалет на улицу. Бабушки нас посещают. Эту проблему с уличным туалетом обсуждали давно, только никак не решали и вот наконец-то свершилось. Все, конечно, очень довольны», — рассказала Шмидт.

Сначала местные жители сами пытались собирать деньги на туалет. Информация об этом разлетелась по соцсетям и получила широкую огласку. Местные жители говорили, что даже на ТНТ шутили про их матвеевский нужник, и вроде что-то писали в газете Лос-Анджелеса.

Как бы там ни было, но туалетной проблемой озаботились на уровне края. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил районным и поселенческим властям разобраться с многолетней проблемой в селе. По словам главы Тополевского поселения, куда входит Матвеевка, в селе нет централизованного водоотведения и водоснабжения.

«Поэтому изначально было ясно, что обустройство теплого туалета в здании – дело дорогостоящее. Тем не менее, район выделил чуть больше 300 тысяч рублей и наш местный бюджет около 300 тысяч и туалет в Доме культуры мы оборудовали», — говорит Виталий Викторович.

Пришлось даже устанавливать станцию очистных сооружений. Внутри клуба отремонтировали помещение и сделали там место общего пользования: унитаз, раковина, бойлер. Более того, компания, которая занималась подрядом, оборудовала за свой счет еще один туалет в ФАПе. Он, конечно, попроще, но зато находится в помещении. Все жители, разумеется, довольны.