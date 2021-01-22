Дублеры хабаровского «СКА-Нефтяника» домашнюю серию начали с побед

Хоккеисты хабаровского «СКА-Нефтяника-2», выступающие в турнире команд высшей лиги, как никогда поздно начали домашнюю серию игр сезона-2020/21. Первым соперником нашей молодежки выступил фарм-клуб иркутской "Байкал-Энергии". Подопечные Михаила Клянина выиграли оба матча – 3:1 и 5:1.

Обе команды подошли к очному противостоянию, находясь в не самом завидном положении, расположившись на последних местах в турнирной таблице 4-й группы. При этом иркутяне, которых возглавляет бывший игрок "СКА-Нефтяника" Сергей Юсупов, опережали хабаровчан на одно очко.

Поэтому, дабы сохранить шансы на место в первой четверке, дающем право сыграть в финальной стадии турнира, соперникам очки были необходимы как воздух.

Первый поединок прошел в упорной, но корректной борьбе. Первыми уже на 11-й минуте преуспели гости. Хозяева отыгрались на 35-й минуте после точного удара Сергея Демина. В самом начале второго тайма Дмитрий Гришин вывел хозяев вперед - 2:1. А подвел итог этому напряженному поединку уже ближе к его концовке Кирилл Кулаев - 3:1 в пользу хабаровчан.

В повторной дуэли подопечные Михаила Клянина имели уже более ощутимое преимущество. В первом тайме усилиями Дмитрия Гришина и Максима Гаца хозяева повели - 2:0. А после перерыва увеличили отрыв до пяти мячей (отличились Кирилл Кулаев, Владислав Рябухин с пенальти и Денис Козлов). Только на последней минуте иркутянам удалось забить гол престижа, избежав тем самым крупного поражения.

Эти две победы позволили честолюбивым дублерам совершить резкий скачок вверх по турнирной таблице - с 7-го на 4-е место. Следующим соперником армейцев станет один из главных фаворитов турнира - "Саяны" из Абакана. Матчи состоятся 28 и 29 января на льду арены «Ерофей».

Напомним, что первые восемь матчей сезона «СКА-Нефтяник-2» проводил на выезде, где разжился всего лишь шестью очками. Наши хоккеисты поделили очки в Иркутске – 3:8, 9:5 и Арсеньеве – 3:7, 8:2, по два раза проиграли в Красноярске – 1:8 и 4:7 и Абакане – 4:7, 2:4. По итогам зонального турнира четыре лучших клуба сыграют в финальном турнире команд высшей лиги.

Игорь Дмитриев