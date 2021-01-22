В Хабаровском крае смягчили ограничения из-за пандемии

Об этом рассказал в видео, опубликованном в telegram-канале, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Учреждения культуры и спорта теперь могут быть заполнены наполовину.

По словам Михаила Дегтярева, каждый день фиксируется около трехсот случаев коронавируса, но выздоравливает значительно большее число людей. Поэтому в правительстве решили пойти на послабления противокоронавирусных мер. В частности, до 50% увеличивается загрузка учреждений культуры, это театры и филармония, и учреждения спорта.

«То есть в “Платинум Арене” и “Ерофее” половина трибун будет заполнена. Кроме того, разрешается провести юношеский турнир по хоккею с шайбой среди дальневосточных команд», — сказал врио губернатора.



