В Хабаровском крае хранительнице национальной культуры исполнилось 85 лет

Часто задают вопросы: чем гордиться в Хабаровском крае, что главное богатство региона? «Рыба, лес, золото, платина, олово», - перечисляют некоторые дамы-господа, ненароком зачем-то суперджеты вспомнят, упакуют чемоданы да уедут навсегда куда-нибудь за яблоками мечты в Краснодар.

Дальний Восток ведь суров, он не каждому Родиной может стать. А гордиться нужно в первую очередь не природными богатствами, а людьми – солью этой земли. У них нужно учиться любить эту непростую, но такую честную землю, не терпящую брехни, ставшую сегодня чуть ли не нормой.

Так уж получилось, что древнюю страну Удэге советские чиновники разделили на две части. Одна отошла Приморскому краю, а другая, там, где предгорья Сихотэ-Алиня и правые притоки Уссури и Амура, – Хабаровскому. Когда еще русских в помине не было, а славяне только-только оторвались от балтского мира, этот народ уже упоминался в китайских летописях.

Сегодня этих лесных людей, тонких знатоков природы, осталось немного — чуть более полутора тысяч.

Юбилей Валентина Тунсяновна Кялундзюга, почетный гражданин района имени Лазо, член Союза писателей России, лауреат премии Министерства культуры РФ «Душа России» в номинации «Народный сказитель», отпраздновала скромно, в семейном кругу. Виной - коронавирусная пандемия.

Жаль, что в Хабаровске не было организовано чтений в ее честь, не звучала на местных телеканалах удэгейская речь в передачах, посвященных этой удивительной женщине. Хрупкая, миниатюрная, с виду бабушка, а внутри – словно сжатая пружина, словно разом все древние духи этой земли даровали ей энергию жизни, энергию таланта.

Именно Валентина Тунсяновна добилась, чтобы в удэгейском алфавите на основе кириллицы появились четыре латинские буквы. От них зависит не только произношение, но и значение того или иного слова. И это было в советское время, когда буквы из латиницы считались вражескими. Да и не только из этой азбуки: до сих пор стела на легендарной черепахе около Гродековского музея стоит с варварски залепленными цементным составом надписями на чжурчжэнском. Для советских чиновников было все одинаково – что чжурчжэни, что китайцы. А тут какие-то удэгейцы! Но ведь выбила, доказала! Было даже специальное постановление крайисполкома Хабаровского края, чтобы ввести эти буквы.

«Мы тогда определились, что нужно добавить четыре буквы: «нё», носовую «н» как в английском вроде, «дже» и как украинскую «гэ». У нас если «г» твердая – то одно обозначает слово, а если «гэ» – уже другое», – объяснила Валентина Тунсяновна.

Кстати, в первом удэгейском алфавите латинские буквы использовались. Автором его был Евгений Шнейдер. Его обвинили в шпионаже, а удэгейскую азбуку запретили. В итоге почти до конца 80-х годов прошлого века удэгейцы оставались бесписьменными.

В тот год, когда коммунисты сжигали первые удэгейские буквари, в семье охотника-рыболова в стойбище на реке Сукпай родилась удивительная женщина — Валентина Кялундзюга.

«Помню, что меня родители всегда брали с собой в тайгу. Оставляли мне в юрте собаку, учили топить печку, да так, чтобы не замерзла, и я сидела, ждала их, пока они не возвращались из тайги. И мы разговаривали только на удэгейском, – вспоминает Валентина Тунсяновна. – В 40-х годах, когда я пошла в школу, на русском не разговаривала вообще. Пришли первые переселенцы, русские, организовали школу в стойбище Джанго - недалеко, в десяти километрах отсюда. Собрали всех детей с рек и стали учить нас. Так и сказали: говорите по-русски. Ну мы и стали».

Миниатюрная, утонченная, но сильная духом женщина. А главное - хорошая охотница. Когда была моложе, иным мужчинам-охотникам давала фору! Лучше всех стреляла.

Но главное дело всей ее жизни – популяризация национальной культуры, писательский талант, дар сказительницы. Благодаря Валентине появилась и удэгейская азбука, и удэгейско-русский словарь.

Живет она в селе Гвасюги района имени Лазо Хабаровского края. Возглавляла сельский совет, потом была главой администрации села, выйдя на пенсию, организовала национальную общину «Удэ», которая занималась национальными ремеслами. В начале 90-х годов прошлого века благодаря ее усилиям был создан Чукенский заказник с правом сохранения традиционного природопользования удэгейцев.

Фольклорный ансамбль «Сукпай» - один из ее многочисленных детищ. С коллективом она побывала в Германии, Франции, Италии, Швейцарии, на фестивале индейцев в Америке. Благодаря Валентине услышали тихие, низкие звуки кункая жители городов Западной Европы, куда удэгейская фольклорная группа «Су Гакпай» была приглашена парижским Домом культуры народов мира по линии культурного обмена с зарубежными государствами. Артисты выступали в Германии, Франции, Швеции, Италии. С самобытным искусством коренного народа Дальнего Востока познакомились зрители западного Берлина, Парижа, Женевы, Марселя, Тюбингена. А в 1998 году Валентина Тунсяновна участвовала в Седьмом ежегодном фестивале сказителей в американском городе Ванкувер.

Благодаря этой удивительной женщине в ее родных Гвасюгах был создан этнокультурный центр под открытым небом, где были сооружены удэгейский семейный и родильный шалаши, амбар для хранения продуктов, где появилось «дерево исполнения желаний» и «взлетели» шаманские духи-птицы.

Музейная экспозиция, где представлены национальная одежда и обувь, старинный костюм шамана, копье охотника, острога, изделия прикладного искусства, сувениры, фотографии удэгейцев разных лет и писателя-земляка Джанси Кимонко, теперь располагается в сельской школе.

Для национального коллектива в 60-х годах прошлого века она написала несколько пьес. И это был первый опыт драматургии на удэгейском языке. В 1974 году в Хабаровске вышла первая книжка сказок Валентины Кялундзюга «Два солнца» с иллюстрациями народного художника России Геннадия Павлишина. Два года назад эту книжку переиздали.

В 2003 году Валентина была удостоена премии Министерства культуры РФ «Душа России» в номинации «Народный сказитель».

- Внуки у меня все уже взрослые. Сказки теперь рассказываю правнукам. Одному правнуку семь лет. Говорит: «Давай, баба, я пою песню». «Ну, давай». А он начинает прыгать-танцевать: «Бата-бата-бата!». Бата - это мальчик по-удэгейски.

- Что нужно сделать, чтобы не перевелись сказительницы на Амуре?

- Нужно, конечно, чтобы и родители своим детям сказки рассказывали. Нам-то кто рассказывал? Родители. Я запоминала. Когда стала взрослой, стала собирать старинные сказки на удэгейском языке - ходила к старикам и записывала.

- Есть ли интерес сегодня у молодежи к своему языку?

- Сегодня проще, чем раньше. В школах преподают язык. Есть дети, которые правильно говорят на удэгейском.

Валентина Тунсяновна Кялундзюга совместно с ученым Михаилом Симоновым, кандидатом филологических наук, издала учебное пособие - удэгейскую азбуку. Это уникальное издание, выпущенное Хабаровским книжным издательством в 1999 году. И сегодня дети обучаются родному языку по этой азбуке, получая азы народной культуры. Этой книгой интересовались в разных странах. Валентине писали письма с просьбой выслать уникальное издание. С Михаилом Симоновым они работали над изданием и удэгейского тома серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока», изданного Сибирским отделением Академии наук РФ.

Валентина Тунсяновна не сидит сложа руки. Она и сегодня в творческом поиске - продолжает работу над учебником по удэгейскому языку для 3-го класса. Черновой материал для него ей помогала составлять учитель местной школы. Вместе они выверили каждое слово, проговорили его и только потом занесли в рукопись.

Она мечтает издать и старинные сказки, которые услышала еще в юности, когда были живы в селении многие старики. Стариков уже нет, а их рассказы и сказки хранятся в пожелтевших от времени тетрадях, ждут своей очереди.

Валентина Тунсяновна и сегодня активна - возглавляет этнографический музей в селе Гвасюги, продолжает быть главным консультантом и советником общины «Удэ», входит в Совет старейшин региональной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края».

Юрий Вязанкин