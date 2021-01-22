Хабаровский минздрав: Все долги перед медиками погашены

Минздрав выпустил официальные разъяснения по поводу заработной платы медиков.

В ряде новостных сайтов, пабликов, и ТГ-каналах появились сообщения о задержках зарплаты медицинским работникам за декабрь. Информация частично соответствует действительности.

В некоторых медицинских организациях края, возникли сложности с выплатой. Задержка составила от 3 до 7 дней. Инцидент случился из-за нехватки средств на счетах отдельных больниц и поликлиник, а в связи с продолжительными январскими каникулами часть финансовых операций была невозможна.

Финансовые средства (платёж на неработающее население) из краевого бюджета уже перечислены в федеральный фонд обязательного медицинского страхования и сегодня, 22 января, ВСЕ деньги зачислены на карты медицинских работников.

Главными врачами проведена разъяснительная работа в трудовых коллективах. Если у сотрудников остаются вопросы, в минздраве края по вопросам оплаты труда работает горячая телефонная линия 8 (4212) 40-21-25 и 8 (4212) 40-25-56.