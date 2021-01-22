Опрос: Мнение хабаровчан о вакцине от коронавируса

С одной стороны, прививки помогли победить некогда смертельные болезни - дифтерию, полиомиелит, столбняк и другие. Но вакцине от COVID-19 всего несколько месяцев, и многие небезосновательно считают, что она «сделана на коленке». Сейчас по всей России началась массовая вакцинация против коронавируса, в том числе и Хабаровск уже получил более 20000 доз препарата «Спутник V». Вакцинация полностью добровольная и бесплатная, в случаях принуждения необходимо обратиться на горячую линию по номеру 122.

На сегодняшний день за время пандемии в Хабаровском крае от коронавирусной инфекции заболели 40692 человека, скончались уже 222 человека. Поэтому интересно узнать мнение жителей края: готовы ли они получить вакцину против COVID-19?

Анжелика, 33 года: Ни в коем случае прививаться не буду! В этом году планирую беременность, поэтому лишний раз «травить» организм непонятной вакциной желания нет.

Людмила, 32 года: Всегда ставлю прививки и обязательные, и против гриппа, никогда не было никаких осложнений. У меня есть хронические болезни, при которых эта прививка показана, поэтому вакцину против коронавируса обязательно поставлю!

Лариса, 51 год: У данной вакцины слишком маленький срок апробации, я против.

Максим, 23 года: Давно хочу поставить эту прививку, чтобы снизить риск заражения и себя, и своих близких, тем более такая возможность сделать это бесплатно. Осложнений не боюсь, мне кажется заболеть - это гораздо страшнее.

Ирина, 56 лет: Я категорически против, ассоциация врачей, более 100 человек, приехали в Москву, в Роспотребнадзор с требованием отменить вакцинацию. Она не прошла клинические испытания, нет подтверждающих это документов. Их даже слушать никто не стал, не пропустили на прием.

Дмитрий, 46 лет: Участие в труппе театра абсурда - действо сугубо низкомаржинальное и посему неинтересное!

Римма, 65+: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Я ЕЩЕ ХОЧУ ЖИТЬ!

Максим, 44 года: Конечно. Прививки от оспы народец российский тоже чурался! А потом оставшиеся в живых привились...

Василиса, 29 лет: Да, и мой бойфренд тоже.

Марина, 53 года: Нет, нет и ещё раз нет. Я переболела ковидом в мае и начале октября. Во-первых, наличие антител не означает получение иммунитета. Во-вторых, те, кто, может быть, не болели внешне, а на самом деле на ногах перенесли болезнь, без анализов на Ковид IgG, IgM не должны рисковать собой. В-третьих, я не уверена в качестве вакцины как человек, который уже проштудировал 8 протоколов лечения ковида.

Елена, 48 лет: Я двумя руками «за»!

Игорь, 57 лет: Категорически нет.

Андрей, 33 года: Я лично собираюсь поставить вакцину от ковида. Кстати, знаю немало антипрививочников, которые загаживают соцсети «авторитетными источниками» о том, что вакцина - это зло. Некоторые из них сами переболели коронавирусом (правда, ни за что не признаются, что это именно коронавирус). Сейчас у них опять бомбанет. Зато получим список идиотов.

Подготовила Юлия Учуваткина