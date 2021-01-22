Михаил Дегтярев отчитался перед жителями о текущем положении дел в регионе

Врио губернатора Хабаровского края провел прямой эфир в Инстаграме, где рассказал жителям региона о проделанной работе. Дегтярев отметил позитивную динамику в деле борьбы с коронавирусом, что позволило сократить количество коек для больных. В феврале в край поступит 56 тысяч доз вакцин от COVID-19.

«У нас уже в крае 25 тысяч доз. Они распределены по городам и районам края, по государственным больницам. Ведем переговоры с частными больницами, чтобы каждый получил возможность привиться», - сообщил глава региона.

Михаил Дегтярев принял решение ослабить карантинные меры. Лимит наполняемости залов и стадионов при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий увеличен до 50%. Разрешается проведение юношеских матчей среди команд Дальнего Востока по хоккею с шайбой. К очному обучению возвращаются учащиеся колледжей.

«Хочу поблагодарить хабаровчан, комсомольчан, всех жителей нашего края за то, что соблюдаете все меры, которые предписывает и правительство края, и Роспотребнадзор»

Врио губернатора сообщил, что держит на контроле ситуации со вспышкой кишечной инфекции в школе-интернате №2 для слабовидящих детей и электроснабжения двух сел в Ульчском районе.

«С Роспотребнадзором мы провели целое расследование. К дисциплинарной ответственности привлечен директор интерната. Жизни и здоровью детей сейчас ничто не угрожает. 16 детей под наблюдением врачей, 13 детей находятся в детской больнице имени Пиотровича. Компания, которая занималась питанием детей, отстранена. Все виновные будут наказаны», - пообещал врио губернатора.

Стоит отметить, что курс Михаила Дегтярева на максимальную открытость с населением пополнился и таким инструментом, как стрим в социальных сетях. Причем отчетность перед гражданами велась не по бумажке, не терминологией чиновников, а простым, доступным и понятном языке.