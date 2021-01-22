Белоглазов: Не дайте проходимцам заразить подрастающее поколение вирусом Гапоновщины!

Член Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов считает, что молодежи не следует выходить 23 января на акцию в защиту Навального.

Всю неделю в массовом порядке на интернет ресурсах стали появляться призывы к молодежи выйти на так называемую «субботнюю прогулку» 23 января. По факту это настойчивое приглашение поучаствовать в несанкционированной акции, за которую наступает административная ответственность, а в некоторых случаях и уголовная.

По роду своей тренерской работы и как общественник знаю запросы школьной и студенческой среды, их вовлеченность в динамику жизни, стремлении выделиться среди сверстников, быть не как все, но основное - это тяга к новациям, желание, чтобы вокруг тебя все бурлило и крутилось.

Поэтому горе-провокаторы с приобретенными навыками погорлопанить, и маниакальными запросами стремятся вовлечь в политическое кривляние молодых людей, которые еще не получили жизненную закалку. Я обращаюсь к преподавательскому составу, составу тренеров, тем, кто имеет большой опыт общественной работы, к участникам Бессмертного полка, ветеранам – не дайте проходимцам заразить подрастающее поколение вирусом Гапоновщины. Найдите время, расскажите, какова цена мира, чем достигается национальное согласие и какие последствия наступают за импульсивные, необдуманные поступки.

С прибытием Алексея Навального в Россию опять раздаются призывы спасать его от уголовной ответственности и правосудия. Дать ему эксклюзивное право при поддержке Евросоюза стать жертвой власти. Его жанровые фильмы бесспорно имеют конкуренцию с кинопрокатом, но почему - то думающее население относится к Навальному настороженно. Видимо, народное чутье политическими выкрутасами не проведешь!

Хабаровск выработал свой иммунитет на протестные акции. Люди пытаются решать проблемы не эмоциями, а рассудительностью в рамках закона и очередной свистулькой Навального бросить их в пучину бездумности и хаоса уже не получится.