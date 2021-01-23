Так себе Хабаровск митингует — настроения в протестных пабликах

В краевом центре прошла немногочисленная акция в поддержку арестованного блогера Алексея Навального

По официальной информации в несогласованной акции приняли участие всего около 250 человек.

Собравшиеся на площади люди скандировали лозунги, призывающие освободить его из под стражи, и выражали общее недовольство происходящим в стране. Несколько человек были задержаны, однако в целом, массовой потасовки удалось избежать.



У собравшихся граждан были как конструктивные, так и эмоциональные предложения, которые периодически подкреплялись одиночными выкриками в поддержку как арестованного Алексея Навального, так и бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. «Свободу, свободу», — таков лейтмотив речевок участников акции. В какой-то момент люди даже собрались в стихийный хоровод, прямо перед бойцами оцепления.

Масштаб протеста был очень небольшим, как рассказали прохожие — «народу надоели хороводы». Похожие настроения царят и в так называемых протестных пабликах Хабаровска. Сами участники активных действий пишут, что «Хабаровск митингует так себе».

Люди очень быстро ушли с площади Ленина, к обеду город жил обычной жизнью.

Ранее детский омбудсмен Хабаровского края Виктория Трегубенко призвала родителей оградить своих детей от политических манипуляций.

Ранее в социальных сетях распространялись информационные материалы с призывом прийти на несанкционированный митинг, нарушив тем самым закон.

«Дети — вне политики. Это ответственность родителей, а также пятно на репутации семьи: сегодня дети выходят на протестные акции, а завтра захотят нарушить закон в других ситуациях. Роль родителей в профилактике таких правонарушений, конечно, велика. Летом прошлого года многие взрослые показали дурной пример, которому сейчас последовали их дети. Это нелегитимное поведение, которое ни в коем случае нельзя назвать активной гражданской позицией. Это дурной тон. Есть масса других законных способов высказать свое мнение», — сказала уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко.

По ее словам, следить за своими детьми, принимать участие в воспитании – прямая обязанность не только родителей, но и педагогических коллективов в различных отраслях.

За участие в несогласованных митингах и акциях люди рискуют понести как административную, так и уголовную ответственность. Решение об участии в такого рода мероприятиях должно приниматься исключительно в совершеннолетнем возрасте, с полным осознанием возможных последствий. Участие детей в любом политическом волеизъявлении — неприемлемо.







