Хабаровская элита постепенно отказывается от алкоголя?

Успешные люди отказываются от спиртного. Они работают. Радуются жизни. Цена вопроса - собственная самодостаточность и не только умение, но и особая смелость смотреть на окружающий мир широко открытыми глазами

Помните: отец бил сына не за то, что тот пил, а за то, что похмелялся. И в общем-то правильно делал. Об этом и многом другом мы говорили с известным хабаровским психотерапевтом, ведущим врачом-наркологом Алексеем Андреяновым.

По его словам, настоящее здоровье становится ценностью. И вот среди людей высшего звена зависимости от алкоголя стало намного меньше:

- Мы раньше говорили, что во всех слоях одинаково: что секретари райкомов, что бомжи. Распространенность алкоголизма повсеместна. Сейчас ­ нет, элита постепенно отказывается от спиртного. То есть ценности другого образа жизни преобладают. И это становится даже престижным. Но это медленный процесс.

Первоначальны все-таки реальные жизненные проблемы, которые стали переживать с помощью алкоголя. Лучше транквилизатора, честно скажу, у нас нет. Но все по-разному. Как те же секретари райкомов и бомжи. Один напился и упал, а другой на следующий день работает, причем не хуже, а может, даже лучше, чем всегда трезвый человек.

Мы вообще все разные. Есть люди сильные, гармоничные, светлые, с большой энергетикой. Вот по этому показателю мы очень сильно отличаемся. Есть люди, которые просто работают на 10 процентов своей энергии. А смотришь на другого человека, его просто «прет». Понятно, если такой энергичный человек, с горящими глазами, с интересом к жизни еще и алкоголь потребляет… Он может сказать: я пью, ты не пьешь. Но если мы посмотрим, он всегда был такой энергичный, с детства. У него вообще все по жизни шло хорошо. А у другого - все иначе. Как их можно сравнивать, это вовсе не от алкоголя.

А можно всех пьющих посмотреть?

Оказывается, все не так просто. По словам Алексея Андреянова, для того чтобы сравнивать длительное действие алкоголя, надо взять одинаковые группы по темпераменту, по весу, по энергии, по системной динамике, даже родословную не мешало бы посмотреть. Такие исследования еще никто не делал. Но клинически видно, что очень много в плане судьбы, успешности и здоровья зависит от самых разных факторов. А алкоголь… Есть четкие исследования, когда наблюдают группу людей, у которых появился похмельный синдром. Исследования сделаны на тысячах, начинается нормальная статистика. Так вот, продолжительность жизни людей, которые с проблемой алкогольной интоксикации, на 10 лет меньше. Они не от алкоголя умирают, а по совершенно разным причинам: под машину попадают, в аварии, стрессы, самоубийства, убийства, разные болезни. Но факт: если похмельный синдром возник, ты находишься в группе риска, тебе угрожает большая опасность.

- То есть такие люди чаще становятся жертвой?

- Конечно. Жертвой или, наоборот, агрессором. А если без алкоголя как-то агрессивность подавляется, то под хмелем она чаще проявляется. И паленая водка тут не главное. Спирт сам по себе такой продукт, который вызывает ощущение отключения от реальности. «Меня просто «прет», у меня эйфория, самооценка вырастает, и все мои комплексы, которые существовали, они тут же выползают наружу, и нет тормозов. Я чувствую внутреннюю целостность, у меня эйфория появляется…»

- Но говорят, что лучшего антистрессового продукта не придумали. Чем жрать таблетки, лучше накатить полтинник коньяка перед сном, и это будет решением всех проблем.

- На самом деле две трети мира не пьют алкоголь вообще. И они как-то живут. Просто мы «заразились» в свое время, к сожалению. Шумеры выдумали – это было вино, перебродивший виноград. И за вином шел шлейф, что это элитарно. И создатели Ветхого Завета промахнулись, в свои ритуалы включили, Христос своим авторитетом поддержал. Все, пошла идея. Она сейчас с религией связана, и в христианском обществе очень сложно… Мусульмане сообразили в пятом веке, когда Коран писали. Мы же заразились этой идеей. Человек, который не пьет, попадает как в иноязычное окружение. Ему очень сложно, он начинает противостоять этой культуре алкогольной. И поэтому у него могут действительно быть проблемы, хотя на самом деле он более здоров.

И есть огромное количество механизмов переживания стресса. Например, ритуалы. Мы же радоваться не умеем, веселиться, праздновать, в барабаны бить, песни орать, праздник устраивать, танцы какие-то. Мы в нашей культуре это делаем с алкоголем.

- Наше поколение понятно: или больной, или подлюка. Но сейчас, когда бьем тревогу, что уже чуть ли не каждый школьник пробовал наркотики, есть и другие дети, целеустремленные, которые ставят себе высокие задачи и их же решают.

- Да, их сейчас все больше становится. То есть настоящее здоровье постепенно становится ценностью. Мы раньше говорили, что во всех слоях общества одинаково пьют. Сейчас ­ нет, элита постепенно отказывается от алкоголя. Ценности другого образа жизни преобладают. И человек, до которого не доходит, что он просто болен, погибает. Он погибает от алкоголя, потому что в какой-то момент, переживая стресс - не сложилось в плане карьеры, успешности или обида на целый свет, пошел в раздрай.

«Я, наверное, сволочь»

- Бывает, устаешь, а рюмку накатил, и всю ночь работаешь, и нормально.

- У тебя уже сложился свой стиль. Если тебе ставить диагноз, то думаю, скорее всего, пойдут парадоксальные реакции. Ты привык жить в определенном режиме, - Андреянов меня несколько огорошил.

- Могу пить, могу не пить. Приятная компания - почему нет?

- У тебя не появляется лишних эмоций в состоянии опьянения. Из огромного количества людей, которые накатывают, начинает лезть то, чего никогда бы не вылезло. У тебя, можно сказать, контролируемое потребление алкоголя. Товарищ ты вредный, потому что задаешь модель. На других это будет действовать крайне отрицательно. Потому что человек будет смотреть, как у тебя все хорошо, а почему я не могу? А им просто нельзя выпивать.

- А еще, мне кажется, все зависит от настроения. Улыбайся, задай себе настрой. Человек, который не нытик, ему гораздо легче и в жизни, и в том же потреблении алкоголя.

- Надо расшифровать немного по-другому. Принимай жизнь такой, какая она есть. Точка, в которой ты находишься, самая нормальная, может быть, у тебя. Надо принимать судьбу. Такой, какая она есть.

Женщины догоняют мужчин

До смешного дошло – женщины почти догнали мужиков по задолженности по алиментам. И по употреблению спиртного они почти не отстают. Спросил у Алексея Андреянова, сколько женщин, мужчин пьют в Хабаровске, сколько алкоголиков.

- Наверное, 60 на 40. Потому что женщина чуть больше барьеров преодолевает. Чуть-чуть. Но раньше мы говорили 20 на 80, потом 30/70, а сейчас 40/60. И женщины обращаются реже. И если уже клиника возникла, то с ними тяжелее работать, потому что женщина более социально ориентирована на среду, ей очень важно окружение, мнение, имидж. И поэтому, конечно, они лучше защищаются от вмешательства терапевта. И сейчас их много.

- Но говорят, что у женщин больше эмоций, интуиции.

- Эмоций больше у мужчин. Они их не осознают. Женщины, они не думая говорят, и поэтому все выглядит эмоционально. Мужчине в этом плане сложней, они менее защищены, к сожалению. Если брать возраст зрелый, от 25 до 60 лет, то примерно 15-20 процентов людей находится в зависимости от алкоголя. Но если бы их консультировал специалист, он бы поставил диагноз. Есть такой скрининг у американцев, непревзойденный по простоте. Человеку задается четыре элементарных вопроса. Если хотя бы на один вопрос тот начинает крутиться с ответом, его направляют к наркологу. Если я задам этот вопрос любому российскому мужчине, то каждый закрутится…

Вадим Решетняк