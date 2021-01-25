Экстремальный заплыв: российские «моржи» окунулись в озеро в Хабаровском крае

Российские «моржи» в минувшие выходные вышли на старт Всероссийских соревнований «3-й этап открытого Кубка России по зимнему плаванию», которые прошли на водоеме «Драга» в районе имени Лазо. Эти соревнования в разные годы носили статус и региональных, и межрегиональных и даже международных.

В нынешнем заплыве приняло участие около 100 пловцов из Москвы, Томска, Иваново, Бурятии, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Новосибирска, Владивостока, Большого Камня, Артема, Находки, Партизанска, Благовещенска. В течение двух дней они состязались на нескольких дистанциях в стилях баттерфляй, брассе, вольном и эстафете.

Право поднять флаги Российской Федерации, Хабаровского края и района имени Лазо было предоставлено обладателю кубка мира Александру Комарову, победителю первого и второго этапов Алексею .Каюрову , а также пловцу Антону Третьякову, который неоднократно становился призером этих соревнованиях. Три года назад он переплыл Амур.

Из года в год соревнования по зимнему плаванию становятся интересней и зрелищней, вовлекая в свои ряды все больше поклонников. Среди пловцов были как титулованные спортсмены, неоднократные чемпионы России, Европы и мира, так и любители. Самому младшему участнику заплыва 15 лет, самой старшей – 82 года.

Конечно, непросто было сделать 25-метровые дорожки для заплывов: пришлось не только выпиливать и вынимать огромные глыбы льда, а и каждый час ночью отгонять шугу.

- Зимнее плавание – это очень демократичный вид спорта,- сказал главный судья соревнования Олег Докучаев, - Им занимаются все, от мала до велика. Этот кубок - настоящее событие, особенно в этом году, потому что ряд мероприятий был отменен, в том числе и кубок мира. Но мы дальневосточники - крепкие люди. Здесь в районе заплывы всегда становятся замечательным спортивным праздником. Спасибо лазовцам за организацию, за участие, за поддержку болельщиков. В следующем году у наших соревнований - юбилей, и мы планируем провести их еще более масштабно.

Спускаясь в ледяную воду, пловцы в первую очередь бросали вызов не соперникам, а самому себе. Шутка ли, преодолеть 25,50 и даже марафонские 200 метров в воде, температура которой -1 градусов, а термометр на улице с утра показывал и все минус 20.

Кстати, кроме мужчин, на марафонскую дистанцию заявилась только одна женщина - действующая рекордсменка мира из Иваново Татьяна Гавриленкова. Вместе с командой она переплыла Ла-Манш, это считается одним из самых сложных заплывов в мире на открытой воде.

На сегодняшний день Татьяна первая и пока единственная представительница Ивановской области, которая решилась на такой заплыв. Теперь отважная женщина мечтает переплыть Ла-Манш в одиночку. По условиям эстафеты спортсмены плыли без гидрокостюмов в непредсказуемой «по поведению» морской воде. Это считается одним из самых сложных заплывов в мире. Ее подруга по команде, также чемпионка мира - Мария Людвова.

- У вас в районе я участвую в соревнованиях впервые. Организация на высоком уровне, дорожки сделаны очень качественно. Встретили нас гостеприимно. В первый раз я поехала на чемпионат мира в 2016 году и потом ездила каждый год, становилась и победителем, и призером. А занялась холодовым плаванием, чтобы испытать себя и втянулась. Сейчас даже не припомню, когда болела простудными заболеваниями. Я всем советую попробовать, не пожалеете. Мой сын с трех лет начал окунаться вместе со мной. И муж тоже плавает, - сказала Мария.

Самая старшая участница - Людмила Алексеевна Журавлева, которой идет девятый десяток. «Моржевание» для нее началось четыре года назад. В ее арсенале 12 соревнований и 18 медалей. Пропустила только прошлый год из-за ограничительных мер. Она участница и международных соревнований, но соперниц в ее возрастной категории у нее нет, поэтому Журавлева всегда - победитель. В своих кругах ее называют женщиной - поплавком.

Семью Сорокопудов представили сразу три человека - отец, сын и внук.

- Нам нравится к вам приезжать,- говорит глава семейства,- вода легкая, встречают хорошо.

Платон Кулаков, Леня Остапенко и Андрей Шевцов из Владивостока занимаются зимним плаванием год. Но уже участвовали на втором этапе Кубка России в Екатеринбурге, где стали призерами. К зимнему плаванию их приобщили родители- участники команды «Касатка-ДВ». На соревнования мальчишки заявились на 25 метров, но по всем стилям. Их мечта- побывать на чемпионате мира.

Ольга Корень из Комсомольска-на-Амуре холодовым плаванием раньше не занималась, участие в этих соревнованиях - это первый опыт. При этом специально не тренировалась, а только обливалась холодной водой. Все в жизни надо попробовать, считает она. В район она приезжала каждый год, но на летние соревнования по плаванию и неоднократно становилась победителем.

Яна Трощинская из Владивостока «моржует» второй сезон. Она - триатлонистка ( плавание, бег, велосипед). У себя на родине зимой плавает на море. Зимой там вода, говорит, холоднее, чем наша. Зато никогда не болеет. До этого приняла участие в первом и втором этапе Кубка России, где стала призером. Мечтает переплыть Берингов пролив.

Развлекательная программа с озорными конкурсами, подготовленная домами культуры района, ростовые куклы-аниматоры, катание на санях и на собачьей упряжке- каждому гостю нашлось развлечение по душе. Была и полевая кухня, а приготовленная работниками администрации поселка в ней уха была невероятно вкусной, также как и иван-чай из огромного самовара, которым угощал владелец «дальневосточных» гектаров Сергей Суровцев из Кругликова.

Результаты в командном зачете в этот раз не подводились. А в личном было разыграно большое количество медалей. Напомним, в 2012 году по инициативе мастера спорта международного класса Олега Докучаева в районе имени Лазо прошли первые соревнования по зимнему плаванию. За время существования их участниками стали более 400 пловцов из Москвы, Хабаровска, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Южно-Сахалинска, Находки. Также участниками заплыва в разные годы становились иностранные спортсмены из США и Франции.