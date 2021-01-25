В Хабаровском крае районные больницы получат 16 новых автомобилей

В Хабаровском крае дан старт реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», которую еще 15 декабря 2020 года утвердил Михаил Дегтярев. Первым пунктом программы стала поставка 16 автомобилей УАЗ.

Машины доставлены в регион. Их получат центральные районные больницы из Амурского, Верхнебуреинского, Нанайского, Ванинского, Комсомольского, Охотского, Николаевского, Ульчского, Солнечного, им. Лазо, Вяземского, Бикинского, Хабаровского районов.

«Эти машины крайне нужны в территориях. Врачи в районах должны быть более мобильными, а учитывая расстояния между населёнными пунктами в районах без автотранспорта не обойтись», - сказал и.о. министра здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.

Михаилу Дегтяреву удалось наладить конструктивный диалог с федеральным центром, благодаря чему программа модернизации оперативно претворяется в жизнь. Именно за счет федерального бюджета и были приобретены автомобили. Стоимость партии составила около 15 миллионов рублей.

«Всего в 2021 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения мы получаем 51 автомобиль подобного класса и передаём из в районные больницы. Всего программа рассчитана на 5 лет с общей суммой финансирования более 8 млрд. рублей, свыше 7 млрд. – средства федерального бюджета», - сообщил заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Напомним, что постановление о правилах предоставления и распределения субсидий на модернизацию первичного звена здравоохранения подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Программа рассчитана до 2025 года. Благодаря финансированию, которое оказывает федеральный бюджет, будут построены, отремонтированы и переоснащены районные поликлиники, амбулатории, ФАПы и больницы.