Хабаровскому «СКА-Нефтянику» важно успешно сыграть в плей-офф

Все ближе финиш регулярного чемпионата, после чего окончательно определится первая восьмерка и начнется самое интересное - гонка с выбыванием, именуемая плей-офф.

Хоккеисты "СКА-Нефтяника", судя по всему, "регулярку" завершат на третьем месте, поскольку отрыв от московского "Динамо" и красноярского "Енисея", которые ведут борьбу за первое место, достаточно велик.

Но победа в регулярном чемпионате, как известно, еще не гарантирует золотые медали чемпионата страны. За примером далеко ходить не надо. "Енисей", прошлогодний победитель "регулярки" в полуфинале, проиграл столичному "Динамо" и довольствовался в итоге "бронзой".

Кстати, "бело-голубые" как раз и заняли третье место в регулярном чемпионате, зато потом вместе с нашим "СКА-Нефтяником" завоевали золотые медали. К чему мы все это говорим? Да к тому, что неважно, какое место ты занимаешь по ходу двухкругового турнира. Важно успешно сыграть в плей-офф, чего и желаем нашей команде. Так что доживем до марта...