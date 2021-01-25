В Хабаровске бывший кинотеатр «Восход» обрушится на головы людей?

Директор АО «ЦИТ» Сергей Гришин прокомментировал ситуацию с незаконной перепланировкой здания бывшего кинотеатра «Восход». Постройку, расположенную на улице Герцена, 15, арендатор преобразовал по своему усмотрению, не согласовав перемены с собственником.

«Факт незаконной глобальной перепланировки, которая создала угрозу обрушения конструкций в здании бывшего «Восхода» на ул. Герцена, 15, в Хабаровске был выявлен еще 14 апреля 2020 года. Мало того, что арендатор ХГООИ «Символ» снес в нем несущие конструкции, так он еще и возвел незаконную пристройку с опорой на строение. Это обнаружила комиссия в ходе проверки использования помещения арендатором. По фактам выявленных нарушений был составлен акт, после чего 29 мая 2020 года мы потребовали от ХГООИ «Символ» исключить нахождение людей в здании в целях безопасности и освободить помещение до 1 июня», - рассказал директор АО «ЦИТ» Сергей Гришин.

Коммерсантам указали на дверь, поскольку перепланировку они провели без согласия собственника помещения, что является основанием для расторжения договора аренды в одностороннем порядке.

«Представители ХГООИ «Символ» нам сообщили, что готовы освободить помещение до 1 августа прошлого года. На что 10 июля мы поручили им в срок до 25 июля 2020 года провести экспертизу на предмет безопасности эксплуатации объекта. Просьба была проигнорирована. Помещение не освобождено по сей день. Понимая угрозу безопасности людей, находящихся в здании, мы были вынуждены обратиться в прокуратуру», - разъяснил Сергей Гришин.

Для оценки ситуации прокуратура привлекла Госстройнадзор, который за выявленные нарушения предварительно определил штраф. Сейчас в отношении ХГООИ «Символ» рассматривается дело об административном правонарушении.

«Из-за безответственности арендатора, не съехавшего до сих пор, нам причинен ущерб, исчисляющийся сотнями тысяч рублей. Для обеспечения безопасности людей придется восстанавливать конструкции здания. К тому же, из-за сложившейся ситуации, нам, вероятно, тоже может грозить штраф. Естественно, мы будем отстаивать свои права, и требовать с арендатора, чьи незаконные действия привели здание в опасное для жизни и здоровья людей состояние, возмещения всех убытков», - резюмировал Сергей Гришин.

Напомним, что недавно на фасаде арендованного здания появился баннер с требованием «остановить беспредел» и «спасти ХГООИ «Символ».