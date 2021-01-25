Хабаровчан познакомили с модой двух столетий

Веяния моды двух столетий представлены в музее им. Гродекова

Разнообразие одежды с оригинальными украшениями можно увидеть на выставке «Шедевры художественной вышивки в костюмах народов России». Все для модников обоих полов - от строго мужского кафтана с вышивкой в одну нить в виде растительного орнамента - подарок товарищу Сталину на 70-летие от карпатских украинцев - и до уйгурских женских сапожков, ярко расшитых сверху до низу и с во-о-от такой кованой подковкой на весь каблук!

Каждая деталь, каждая мелочь на этой выставке вызывает внимание. По существу, без малого два века моды - от диковинок русской глубинки начала ХIX века до женских и девичьих изысков в одежде и обуви из Советской Прибалтики начала 80-х годов века ХX.

Для души

Естественно, большая часть представленных вещей - это женское убранство. Аксессуары праздничного костюма – нагрудники, пояса, перчатки, ноговицы. А какие туфельки и сапожки! Разнообразие головных уборов - платки, сороки, кики, чепцы, тюбетейки. И куда же без той самой пресловутой паранджи - «женской свадебной лицевой занавески южного Таджикистана»? Полные костюмы многочисленных народов Российской империи - такие разные по исполнению и такие похожие. Головной убор эвенкийской девушки из Анадырского края очень сильно напоминает головной убор чувашей среднего Поволжья. В первом случае это украшенная вышивкой меховая шапка с теплыми ушами и затыльником, во втором – схожий по виду тканевый, украшенный бисерным плетением и мелко-чешуйчатыми нашивками головной убор.

И даже такая мелочь, как фартук, простите, «передник женский», заставляет надолго задержаться. Из Армении - кусок ткани с вышивкой, и сразу на ум приходит «Ванский пашалык, геноцид армян 1915 года». Калужский праздничный фартук-«запон» обращает внимание расшивкой подола – в виде солярного знака. И таких вот мелочей на каждом предмете одежде – масса.

Всматриваешься в вышивку и начинаешь понимать, как много потеряли. Это сейчас мы видим некие геометрические фигуры – ромбы, квадраты, углы, дуги, окружности. В седой древности эти все знаки имели вполне понятные конкретные символы, обозначали конкретные вещи. Хочется верить, что на полотенце, головном уборе просватанной девушки из Олонецкой губернии начала ХIX века изображены не два всадника по сторонам от какой-то геометрической фигуры, а женская богиня Макошь в окружении всадниц.

Для себя

Часть вещей и сейчас вполне уместна. Цельнокроеная старообрядческая рубашка из Томской губернии украшена вышивкой красной нитью неспроста: красный - не кровавый, красный - красивый! Летом в такой рубахе очень удобно. А по осени почему бы на эту рубаху не надеть русинский кафтанчик, что без вышивки очень напоминает шинель моей «юности в сапогах».

А с вышивкой и аппликациями - дивная вещь на выход. У этой верхней одежды еще и «глаза» на спине – от нечистой силы оберег. В реале это вышивка такая у откидной детали, пришитой к воротнику. У нее есть и вполне утилитарный смысл - в поднятом виде может шею сзади прикрыть. А сверху, дабы дурные ветра голову не надули, накинул бы осетинский башлык. Портки и войлочные сапоги, расшитые по верху, тоже пришлись бы впору.

Нет, жилетку в восточном стиле, как и узбекский парадный шелковый халат на атласной подкладке, не стал бы использовать - блеск золота, вычурная вышивка. Но под кафтан, с приходом осенних холодов, с удовольствием надел бы моравскую вышитую мужскую безрукавку с карманами и с массой латунных пуговиц - через каждые полтора сантиметра! На руки - перчатки, но не те, мужские алые, с вышитым сердечком (вторая половина ХIX века, Центральная Россия), а более скромные того же времени, черные, расшитые золотой нитью в виде орнамента. К выходу в «модный свет» готов. Увы, это только мечты. Дивный сон, навеянный неоднократным просмотром таких прелестных вещей.

Первый раз самостоятельно пробежал выставку минут за 15. Второй раз в сопровождении опытного гида прошел минут за сорок. В третий раз удалось присоседиться к сотрудникам музея, что вечером пришли на выставку с методической целью. В четвертый раз побывал виртуально, просмотрев в инстаграм-аккаунте музея пояснения специалистов из Питера. Вот и вам советую - при посещении выставки «Шедевры художественной вышивки в костюмах народов России» не забудьте про экскурсовода. Иначе многое потеряете.

И по-прежнему в связи с продолжающейся пандемией соблюдайте простые правила: маска, антисептик, группы не более 6 человек по предварительной записи. Выставка «Шедевры художественной вышивки в костюмах народов России» заканчивает свою работу 14 февраля.

Автор выражает признательность сотрудникам Гродековского музея: Евгении Кузьменко – за организацию процесса; Евдокии Логачевой – за отменную экскурсию по выставке; Михаилу Терехову – за консультации по отдельным деталям.

Андрей Дунаевский

Фото автора

В Хабаровском краевом музее имени Н.И. Гродекова при поддержке музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева и Государственного музея-заповедника «Владивостокская крепость» начала работу передвижная выставка «Владивостокская крепость. Групповой портрет». Она познакомит жителей и гостей Хабаровска с историей создания ряда укреплений под общим названием и расскажет о её роли в освоении и укреплении территории Дальнего Востока. Зрители увидят копии фотографий, чертежей, документов, рисунков, карт и плакатов, которые дадут представление о масштабах и назначении уникального фортификационного комплекса. Однако в первую очередь речь пойдёт о людях, которые строили эти объекты, продумывали план обороны, разрабатывали и воплощали в жизнь проекты крепостных сооружений. Передвижная выставка «Владивостокская крепость. Групповой портрет» работает с 19 января по 28 февраля 2021 года.

КГБНУК «Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова» находится по адресу: г. Хабаровск, ул. Шевченко, 11. Справки по телефонам: 30-68-11, 31-63-44, 30-68-11. Музей открыт для посещения со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00, касса работает до 17:30. Понедельник – выходной день, последняя пятница каждого месяца – санитарный день. Более подробная информация – на сайте музея hkm.ru.