Валенок через плетень бросают каждый январь в Матвеевке

Каждый январь на Святки в Доме культуры села Матвеевка собираются гости. Они гадают. Правда, в этот раз, из-за ограничений, связанных с пандемией, желающих поворожить было гораздо меньше.

- Тем не менее, мы собрались на посиделки с чаепитием, не могли пропустить этот год. Пришли девочки из ансамбля «Русская песня». Мы всегда на это событие переодеваемся в русские старинные наряды: кокошники, сарафаны. Я сегодня предстала в роли хозяйки дома, которая угощает гостей пирогами, - рассказала заведующая сектором досуга Дома культуры Людмила Шмидт.

Сначала гости рассказывали о том, как праздновались Святки на Руси, потом приступили к гаданию. По словам Людмилы, святочные гадания раньше, для кого-то и сейчас остаются одним из главных девичьих развлечений в ожидании замужества, пусть даже и при помощи нечистой силы. Способы узнать судьбу передавались из поколения в поколение, и дошли до наших дней.

- Атмосфера располагает к гаданиям по старинным обычаям, потому что собираемся в нашем музее, где много старинных предметов быта.

В самом центре русская печь. Это имитация, но рабочий, который увлекается историей, где-то раздобыл старые чертежи и по ним делал. Есть в музейной комнате самовары, ухваты, прялка, люлька, патефоны, старинное зеркало и многое другое. Особенные экспонаты – подшивка газеты «Воскресный день» от 1896 года, коллекция денежных купюр, начиная с царских. Каждый экспонат можно взять в руки.

- Вот в таком окружении мы гадаем. Сегодня гадали на судьбу, на суженного. На чашках, на крупе, на воске. Бросали валенок через плетень. Девчонки из ансамбля молодцы, они про эти гадания многое знают, им это интересно, - рассказала Людмила.