Хабаровский хоккеист выиграл Суперкубок шесть раз из пяти

Кто сказал, что победы приедаются?! Не верьте. Вон капитан «СКА-Нефтяника» Василий Грановский в шестой раз выигрывает Суперкубок России, но всегда радуется так, словно впервые держит в руках трофей. Что ж, новый год (а сам Вася, к слову, по гороскопу Бык) начался для нашего капитана и всей команды более чем удачно. В матче за Суперкубок армейцы обыграли столичное «Динамо» - 4:2.

Это уже пятый Суперкубок, завоеванный «СКА-Нефтяником». Между прочим, такими результатами в данном розыгрыше не может похвастаться ни один клуб страны. Напомним, что по два раза в поединке за Суперкубок побеждали «Енисей» и московское «Динамо». А во всех остальных случаях праздник был на улице наших хоккеистов.

«Позвольте, – тут же может возразить въедливый читатель. – Откуда в активе Грановского шесть Суперкубков, если армейцы завоевали трофей (кстати, сам кубок не переходящий и к каждому конкретному матчу изготовляется новый экземпляр) пять раз».

А ларчик просто открывался. Дело в том, что свой первый Суперкубок Василий Грановский заработал, выступая в составе… московского «Динамо».

Интересно, что данный матч, состоявшийся в Рождество, стал третьим подряд между «СКА-Нефтяником» и динамовцами в рамках Суперкубка. Помните, какой ажиотаж вокруг игры был два года назад (она проходила также в начале января на льду «Ерофея»). Тогда о коронавирусе еще никто не знал, так что на трибунах было многолюдно: более 8 тысяч зрителей стали свидетелями разгрома армейцами «бело-голубых» - 10:2.

В прошлом году в Архангельске хабаровчане вновь были сильнее москвичей – 9:5. Так что столичные хоккеисты явно точили зуб на нас. Но разве дальневосточники не точили? Кто обыграл СКА в финале Кубка России минувшей осенью? «Динамо». Кто за год до этого обыграл армейцев еще в полуфинале розыгрыша? Опять «Динамо».

И все же (будем уж откровенны) на этот раз фаворитами матча за Суперкубок считались именно москвичи. Хотя бы потому, что идут они в чемпионате без поражений, да игру показывают более ровную, чем хабаровчане.

Однако в спорте есть такое крылатое выражение: «Не важно, кто сильнее вообще, важно, кто сильнее в конкретном случае». Матч же показал, что армейцы обыграли динамовцев вполне заслуженно. И прежде всего за счет грамотной тактики.

…Уже на 10-й минуте хозяева открыли счет: неотразимо под планку пробил Александр Антипов – 1:0.

Правда, уже через три минуты москвичи отыгрались. Экс-игрок хабаровчан Янис Бефус сильно пробил из-за радиуса. Голкипер «СКА-Нефтяника» Виктор Каменев был готов парировать этот удар, но мяч, предательски подпрыгнув перед самыми его перчатками, оказался в сетке.

На 24-й минуте после подачи очередного углового у ворот гостей четко сыграл на добивании вернувшийся в армейский строй после травмы спины Павел Рязанцев – 2:1.

А на последней минуте первого тайма обязан был в третий раз послать мяч в сетку динамовских ворот Артем Бондаренко. Однако в последний момент у нападающего, который обыграл чуть ли не половину команды соперников и вышел один на один со стражем динамовских ворот Романом Черных, завершающий удар не получился. Кстати, в свое время Артем и Роман играли вместе в красноярском «Енисее».

Во втором тайме все отчаянные усилия гостей переломить ход поединка парировались организованными действиями «СКА-Нефтяника» в обороне и блестящей игрой Виктора Каменева.

Безусловной кульминацией матча стал небольшой временной отрезок примерно за полчаса до завершения игры. На 55-й минуте динамовский защитник Никита Юрлов зацепил клюшкой за конек ворвавшегося в штрафную полузащитника «СКА-Нефтяника» Алексея Торгонского. Пенальти исполнил опытный Юрий Викулин, но неудачно: мяч ушел за лицевую линию рядом с левым нижним углом ворот.

А через две минуты примерно в том же месте москвич Артем Бутенко рукой придержал Юрия Шардакова. И вновь главный арбитр сыктывкарец Юрий Габов без колебаний указал на «точку».

На этот раз исполнил пенальти Туомас Мяяття, который до этого ни разу в составе «СКА-Нефтяника» не пробивал двенадцатиметровые штрафные удары. Как признался финский легионер после матча, пробивать пенальти его направил Юрий Шардаков. Роман Черных угадал направление удара и даже коснулся перчатками мяча, направленного в левый верхний угол, но отразить мощнейший удар не смог – 3:1.

На 76-й минуте, когда у хабаровчан на скамейке штрафников находились Александр Антипов и Станислав Турушев, вездесущий Янис Бефус вновь сократил разрыв в счете до минимума – 3:2.

Но это был последний успех москвичей. За пять минут до финального свистка, когда уже в составе «Динамо» было два удаленных хоккеиста, реабилитировался за не реализованный двенадцатиметровый Юрий Викулин. Защитник «СКА-Нефтяника» в нужный момент оказался на острие атаки и добил в динамовские ворота мяч, парированный Романом Черных после удара Павла Рязанцева, – 4:2. Это была уже победа!

- Получился достаточно равный матч, в котором были моменты и у нас, и у «Динамо», - прокомментировал завершившуюся встречу один из героев поединка Туомас Мяяття. - Думаю, мы были чуть лучше соперника в атаке, а в обороне эффективно справлялись со своими обязанностями. И, конечно, без удачи в таких матчах никуда.

А главный тренер «СКА-Нефтяника» Ильяс Хандаев, для которого этот трофей стал первым, завоеванным вместе с хабаровской командой, отметил, что армейцы досконально разобрали проигранный три месяца назад финальный матч на Кубок России и сделали соответствующие выводы.

- Главное отличие сегодняшнего матча от осеннего в том, что мы были на этот раз собраны с первых минут. Считаю, что ребята предрешили игру еще в начале, а дальше уже контролировали ход матча.

Что ж, с почином, Ильяс Хандаев. И, как говорится, так держать. Эта победа наверняка поднимет авторитет тренера в глазах болельщиков.

Все матчи за Суперкубок России

№ 1. 05.03.2013. Красногорск. «Динамо» (Москва) – «Зоркий» - 5:3

№ 2. 22.12.2013. Москва. «Динамо» (Москва) – «Динамо (Казань) - 4:3

№ 3. 11.01.2015. Хабаровск. «СКА-Нефтяник» – «Енисей» - 4:3

№ 4. 17.01.2016. Красноярск. «Енисей» – «Байкал-Энергия» - 8:3

№ 5. 22.01.2017. Сыктывкар. «СКА-Нефтяник» – «Енисей» - 5:3

№ 6. 03.12.2017. Красногорск. «Енисей» – «СКА-Нефтяник» - 6:3

№ 7. 04.01.2019. Хабаровск. «СКА-Нефтяник» – «Динамо» (Москва) - 10:2

№ 8. 05.01.2020. Архангельск. «СКА-Нефтяник» – «Динамо» (Москва) - 9:5

№ 9. 07.01.2021. Хабаровск. «СКА-Нефтяник» – «Динамо» (Москва) - 4:2