Хабаровский «Ростелеком» по ошибке переложил на клиента чужие долги

Хабаровчанка Елена К. помогла организовать похороны своей бывшей соседки Светланы П. Также Елена решила уладить дела умершей и расторгнуть ее договор с ПАО «Ростелеком». Для этого она заполнила форму на сайте компании, указав свой электронный адрес и пояснив, что она не родственник Светланы.

Через какое-то время Елене пришло письмо следующего содержания. «Уважаемый клиент! Срочно оплатите счет на сумму 4184,41 руб., включая сумму просроченной задолженности и пени, до 10.12.2020 за услуги связи».

У женщины не было долгов перед «Ростелекомом», однако указанная в письме сумма в точности совпадала с суммой долга умершей Светланы П. Таким образом, компания переложила на Елену чужую задолженность. Этой истории была посвящена статья «Сомнительные связи».

После выхода публикации Елене позвонил представитель телекоммуникационной компании. Он извинился и сообщил, что имела место техническая ошибка. Никто не собирается взыскивать с женщины чужой долг.