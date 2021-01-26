Программа льготных перелетов для северных районов Хабаровского края продолжена

При этом стоимость авиабилетов остается на уровне прошлого года. Учитывая положительный опыт в данном направлении, врио губернатора Михаил Дегтярев поручил продолжить реализацию проекта в 2021 году. Тарифы по перевозкам пассажиров сохранены на уровне прошлого года: 4 500 рублей для взрослых и 3 000 рублей для детей от 2 до 12 лет.

- В 2019 году мы реализовали проект по предоставлению льготного перелета жителям Охотского района по маршруту Охотск-Хабаровск. Учитывая положительный опыт реализации данного проекта и хорошие отзывы людей решили расширить географию – льготные перелеты стали доступны жителям Аяно- Майского, Тугуро – Чумиканского, Ульчского, Николаевского районов и района имени Полины Осипенко. Это те районы, которые не имеют круглогодичного транспортного наземного сообщения пассажирским транспортом, авиация является безальтернативным видом сообщения, - сказал начальник управления министерства транспорта и дорожного хозяйства правительства Хабаровского края Владимир Березовский.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства края заключило договоры с авиакомпаниями АО «Авиакомпания Аврора» и КГУП «Хабаровские авиалинии» по продаже билетов по льготным ценам для данной категории граждан. Только в первом полугодии 2021 года на организацию авиаперелетов для жителей Охотского, Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Ульчского, Николаевского районов и района имени Полины Осипенко предусмотрено 81,1 млн рублей.

По словам Владимира Березовского, востребованность перевозок по данным направлениям доказывает увеличение охвата пассажиров, пользующихся скидкой по краевой программе. В прошлом году в рамках программы было перевезено более 27 тысяч пассажиров. На реализацию программы из краевого бюджета авиакомпаниям была выделена субсидия в размере 149,5 млн рублей.

- Билеты без дополнительных сборов уже сейчас можно приобрести в авиакассах «Хабаровских авиалинии» в том числе на рейсы, которые выполняет авиакомпания «Аврора». В настоящее время для экономии времени граждан министерством транспорта и дорожного хозяйства прорабатывается вопрос о возможности приобретения билетов онлайн, - рассказал Владимир Александрович.

Сейчас, чтобы воспользоваться льготным проездом, необходимо лично предъявить документы, подтверждающие факт постоянного проживания (не менее 12 месяцев) на территории района-участника программы. За год жители северных территорий могут воспользоваться правом льготного перелета 4 раза.

По данным министерства, с 1 по 25 января 2021 года реализовано 1763 билета, перевезено 1896 пассажиров ( с учетом проданных билетов в декабре 2020 года).

В ведомстве также напомнили, что по тарифам 2020 года компанией «Хабаровские авиалинии» осуществляются также перевозки продовольственных товаров из Хабаровска по направлению в Охотск, Нелькан, Аян и Чумикан. Таким образом, для жителей данных населенных пунктов доступность социально значимых товаров, доставленных рейсами предприятия, останется без изменений. При выявлении фактов необоснованного повышения цен на продукты жителям северных отдаленных районов рекомендуется сообщать об этом главам муниципальных образований.